ALBERICO LEMME A DOMENICA LIVE Discussione con Raffaello Tonon | E' un cafone | non

ALBERICO LEMME a Domenica Live / La dieta da Barbara d’Urso : scontro con Manuela Villa e company? : Alberico Lemme a Domenica Live, il farmacista ospite da Barbara d'Urso con la sua famosa dieta: in studio anche gli opinionisti di sempre per uno scontro all'ultima caloria!(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 14:39:00 GMT)

ALBERICO LEMME insulta Laura Boldrini : 'Testa di donna - non si cava un ragno dal buco'. Poi la frase-choc sulle scimmie : E soprattutto delle donne prestate alla politica (lo si ricorda, per il dietologo le donne sono 'un sesso inferiore'). 'Scusate - premette -, ma tre me e la Boldrini non c'è storia. Lei è una testa ...

Il dottor ALBERICO LEMME alla Zanzara su Radio 24 : 'Donald Trump s’ispira a me' Video : Ieri sera il dottor #Alberico Lemme è intervenuto in diretta telefonica a La Zanzara, programma Radiofonico trasmesso da Radio 24 e condotto da Giuseppe Cruciani con la collaborazione di David Parenzo. Il farmacista di Desio, diventato famoso per la sua dieta rivoluzionaria e per le sue eccentriche apparizioni tv [Video], ha subito commentato l’ultima uscita del presidente americano, #Donald Trump, che su Twitter si è definito un genio. Trump mi ...