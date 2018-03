Aggiornamento Assassin’s Creed Origins disponibile | le novità al 18 marzo

Aggiornamento Assassin’s Creed Origins per chi gioca il Discovery Tour : Se esiste un motivo valido per tornare su Assassin's Creed Origins , dopo aver completato l'avventura inclusa nel gioco base, oltre ai DLC, esso è rappresentato dalla modalità Discovery Tour . Si tratta di una feature sopraggiunta con uno degli ultimi aggiornamenti, e consiste nel permettere ai gioca tori di esplorare il mondo di gioco senza dover combattere o completare missioni, ma esplorando le location presenti sulla mappa apprendendo le ...

ASSASSIN’S CREED ORIGINS : Nuovo Aggiornamento da domani : A partire da domani , sarà ufficialmente disponibile un Nuovo aggiornamento per Assassin’s CREED ORIGINS , il quale aggiungerà nuovi contenuti oltre a preparare il gioco per il lancio del DLC “La Maledizione dei Faraoni”. ASSASSIN’S CREED ORIGINS : Le novità del Nuovo aggiornamento Scaricando ed installando l’update disponibile da domani , vi ritroverete: La Missione introduttiva Luci ...

Aggiornamento Assassin’s Creed Origins in arrivo per tutte le piattaforme - dettagli e novità : Nella giornata di domani, martedì 16 gennaio, Ubisoft rilascerà un Aggiornamento per Assassin's Creed Origins: andiamo a vedere insieme tutte le novità e i dettagli sulla nuova patch, che implementerà qualche miglioria al nuovo capitolo della serie, uscito lo scorso 27 ottobre per PS4, Xbox One e PC. Il nuovo Aggiornamento di Assassin's Creed Origins presenta, innanzitutto, dimensioni diverse a seconda del formato o della piattaforma di ...