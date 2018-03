Afghanistan | talebani attaccano check-point | 7 morti

Afghanistan : autobomba Kabul - 3 morti - talebani rivendicano : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Riconoscere i Talebani come partito. La scelta del presidente Ghani per pacificare l'Afghanistan : Il nemico di ieri può diventare l'alleato di domani. Paradosso afghano: diciassette anni fa, l'America colpita dall'11 Settembre, muove guerra in AfGhanistan ad al Qaeda e al regime che ospitava i campi di addestramento di Osama bin Laden: quello dei Talebani. Migliaia di morti dopo (tra cui 54 militari italiani), le autorità di Kabul aprono ai Talebani in nome di un nemico comune: l'Isis. Diciassette anni di guerra, ovvero oltre ...

Afghanistan - il presidente Ghani propone una tregua ai talebani - : Il Capo dello stato afghano ha parlato all'inaugurazione della seconda riunione del 'Processo di Kabul' davanti ai delegati di 25 Paesi e organizzazioni internazionali: "Senza di loro, la pace non può ...

Afghanistan - Wells : 'Da sola l'azione militare contro i talebani non basta' : 'Processo di Kabul' Il governo dell'Afghanistan ha invitato i rappresentanti di numerosi Paesi del mondo ad un incontro denominato 'Processo di Kabul'. Si tratta del secondo incontro di questo tipo. ...

Afghanistan : così la «guerra infinita» non scongiura il ritorno dei Talebani : È probabile che il presidente Usa chiederà ai Paesi alleati, che già schierano oltre 5 mila militari, un maggior contributo. Ed è probabile che incontrerà resistenza. Per l'Italia significherebbe portare l'attuale contingente da 900 ad almeno 1.200 effettivi: uno scenario che stride con le parole espresse in proposito dal ministro della Difesa Roberta Pinotti il 15 gennaio: «Pensiamo di diminuire l'impegno»...

Perché in Afghanistan talebani e Isis si fanno la guerra : La continua instabilità politica favorisce infatti l'inserimento dei nuovi combattenti jihadisti, che vengono però respinti anche dai talebani che considerano Kabul ancora la propria capitale. L'Isis ...

Afghanistan - così muore un paese tra Talebani e Isis : Nella stessa il Mullah intimava il Califfo di "non cercare di penetrare in Afghanistan" e che la sua azione stava "pericolosamente dividendo il mondo musulmano. Nessuno - spiega un comandante ...

Afghanistan - così muore un paese tra Talebani e Isis : Una guerra nella guerra. Per la supremazia nel fronte jihadista. Una guerra combattuta con gli strumenti del terrore: kamikaze, assalti coordinati, e ora anche ambulanze-bomba. L'Afghanistan sostituisce Raqqa e Mosul e diviene la trincea avanzata della Jihad globale. E' un massacro". Così Dejan Panic, coordinatore di Emergency in Afghanistan, ha definito le conseguenze dell'attacco suicida avvenuto sabato mattina a Kabul, nei pressi della ...

Afghanistan - talebani : non nostro attacco a Save The Children : talebani afghani hanno sostenuto di non avere alcuna responsabilità nell'attacco armato alla sede della ong Save The Children di Jalalabad City. Al riguardo il portavoce Zabihullah Mujahid ha indicato ...