Acrobata del Cirque du Soleil cade e muore durante spettacolo | Yann Arnaud aveva 38 anni

Acrobata del Cirque du Soleil muore cadendo durante uno spettacolo in Florida : Altri due spettacoli previsti a Tampa sono stati cancellati, mentre il Cirque assicura la massima collaborazione alle autorità che indagano sulle circostanze dell'incidente.

Acrobata del Cirque du Soleil cade a terra e muore durante lo show in Florida : Un Acrobata del Cirque du Soleil è morto dopo essere caduto al suolo durante uno spettacolo a Tampa, in Florida . Lo annuncia «con immensa tristezza» la celebre compagnia di circo con un comunicato pubblicato sui social. Il trapezista francese Yann Arnaud, 38 anni, da quindici nel cast del Cirque , si stava esibendo durante lo show Volta quando è cad...

'Ladro Acrobata ' - convalida e scarcerazione. Lui : 'Avevo appuntamento con delle ragazze' : BRINDISI - Immobilizzato a letto a causa della frattura del bacino e delle costole e contusioni in diverse parti del corpo: Francesco Abruzzi, 41 anni, di Brindisi, ritenuto il ladro acrobata di ...

L'Acrobata Sarritzu sarà 'Alice nel paese delle meraviglie' : Il 6 e 7 gennaio al Teatro Cassia di Roma in scena il musical 'Alice nel paese delle meraviglie' , lo spettacolo ispirato al romanzo di Lewis Carrol. Doppi spettacoli, uno alle 17.30 e uno alle 21. E per chi arriva a teatro con la propria creazione di un costume o un accessorio della fiaba l'ingresso potrebbe essere gratuito nel caso in cui figuri tra le ...