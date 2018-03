Usa - Acrobata del Cirque du Soleil cade e muore durante uno spettacolo : Il trapezista francese Yann Arnaud è caduto a terra durante un'esibizione a Tampa, in Florida. Aveva 38 anni. Lascia due bambine.Continua a leggere

Cirque du Soleil - Acrobata cade e muore/ Yann Arnaud - incidente durante lo show davanti agli spettatori : Cirque du Soleil , acrobata Yann Arnaud cade e muore . incidente durante lo show davanti agli spettatori . Le ultime notizie sulla tragedia avvenuta a Tampa, in Florida(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 22:42:00 GMT)

Usa : Acrobata Cirque du Soleil cade a terra e muore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...