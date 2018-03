Accordo Lega-M5s? Maroni avverte Salvini | A rischio le giunte Regionali

Salvini e Di Maio/ Scontro su privilegi - Accordo sulle Camere : Governo Lega-M5s vicino? Condizioni Berlusconi : Matteo Salvini e Luigi Di Maio, lo Scontro sui tagli dei privilegi e le trame di Governo: accordo M5s-Lega vicini? I timori e le Condizioni di Silvio Berlusconi, le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 11:20:00 GMT)

M5s-Lega - prove di Accordo. Di Maio : 'presidenza Camera a noi' : 'Berlusconi è disperato - dicono i capigruppi pentastellati - per questo fa campagna acquisti. Ma i nostri parlamentari non sono in vendita' -

Ghionzoli : "Profughi - sono d'Accordo con la Lega : dobbiamo aiutarli a casa loro" : ... colosso dell'accoglienza in Valle del Serchio, porta avanti anche dei progetti sul territorio italiano per dare una mano ai richiedenti asilo, ma non solo, ad inserirsi nel mondo del lavoro così da ...

Camere - Accordo Salvini-Di Maio/ M5s sonda Lega e Pd : “Montecitorio a noi - Berlusconi è disperato” : Salvini chiama Di Maio su Camere e nomine: possibile piano su Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. Grillini incontrano LeU, Pd e centrodestra diviso(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:02:00 GMT)

Ma la base M5S è divisa sull'Accordo con la Lega : Alla fine facciamo la fine dei romanzi di Marquez: Nessuno scrive a Di Maio o Cronaca di un suicidio politico annunciato'.

Prove tecniche di Accordo fra M5S e Lega. Salvini apre a Di Maio. Ira di Berlusconi che insiste sull'appoggio del Pd : ROMA - Matteo Salvini e Luigi Di Maio corrono su e giù per l'Italia, fanno qualche puntata all'estero. E tra una rassicurazione e una promessa, un ammonimento e un invito, si annusano, si avvicinano, ...

Crozza a Fazio : “Dal tuo futuro si capisce il destino dell’Italia : se ti cacciano vuol dire che Lega e M5s hanno trovato l’Accordo” : Nella copertina Maurizio Crozza che a Che Fuori Tempo che Fa su Rai 1 ironizza sul destino stesso di Fabio Fazio, bersaglio degli strali di Matteo Salvini. “Siamo a un bivio e dal tuo futuro si capirà il destino dell’Italia – ha spiegato il comico genovese ad un divertito Fazio – “se a novembre ci sarai ancora vuol dire che tra 8 mesi il Paese vivrà ancora nella paralisi. Ma se ti avranno cacciato, l’Italia si salverà perché vorrà dire che ...

Lega-M5s : Accordo vicino per presidenze Camere. Salvini ferma Berlusconi : 'No esecutivi con i Dem' : Il leader della Lega: 'Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo e neppure Gentiloni' -

Camere - Accordo Lega-M5S quasi fattoGiorgetti-Calderoli i nomi del Carroccio : "Ci sono due forze politiche che hanno vinto le elezioni... Non penso sia tanto difficile intuire con chi si ragiona". Così il leader leghista Matteo Salvini prende posizione sulla scelta dei nomi per la presidenza di Camera e Senato Segui su affaritaliani.it

Presidenze Camera e Senato - cresce l’ipotesi di un Accordo tra M5S e Lega : Il leader del Carroccio Salvini: «Gli incarichi vadano ai partiti vincitori». Un accordo tra M5S e Lega potrebbe tuttavia portare Danilo Toninelli a Palazzo Madama e Giancarlo Giorgetti a Montecitorio (oppure il giornalista Emilio Carelli, M5S, nel qual caso Calderoli sarebbe scelto come presidente del Senato) ...

Asse M5s-Lega - ipotesi di Accordo "a tempo" : si torna a votare già nel 2019 : Entra nel vivo la trattativa fra le forze politiche sulle nuove presidenze delle Camere, primo step preliminare per la immediatamente successiva trattativa sulla formazione del nuovo governo. Il timing è definito...

