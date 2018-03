Abuso del Referendum è fuga dalle responsabilità della politica

Rimini - arrestati quattro agenti di polizia “infedeli” per Abuso d’ufficio - violenze e occultamenti : All’ex nucleo ambientale della polizia municipale di Rimini capitava che certi agenti andassero per le spicce, per usare un eufemismo: perquisizioni arbitrarie di stranieri accusati di spaccio, botte a chi si ribellava, verbali falsi e denaro che, invece di essere sequestrato, veniva intascato. A causa di questi comportamenti sono finiti agli arres...

Abuso d'ufficio per la proroga dell'autorizzazione ad un chiosco? Assolto il Dirigente del Comunale di Taviano : Era finito sotto processo per presunte irregolarità nella concessione di una proroga ad un'attività commerciale . Il gup Antonia Martalò, al termine del giudizio abbreviato, ha Assolto Antonio Tenuzzo,...

Parma - l’ex rettore dell’Università Loris Borghi trovato senza vita. Imputato per Abuso d’ufficio nel caso dei farmaci : l’ex rettore dell’Università di Parma Loris Borghi è stato trovato senza vita nel pomeriggio: secondo i primi riscontri si sarebbe ucciso. Si era dimesso a maggio, dopo l’inchiesta Pasimafi, l’indagine sul business della terapia del dolore che aveva portato a 19 arresti: era Imputato per abuso d’ufficio. Nei giorni scorsi era stato rinviato a giudizio per la nomina di un dirigente universitario dell’ospedale Maggiore. Non ci sono elementi per ...

Ex calciatore accusa dirigente della serie C : 'Abusò di me da quando avevo 12 anni' : I carabinieri stanno indagando sulla denuncia di un ex calciatore trentaduenne, il quale accusa un 57enne dirigente della squadra di calcio di serie C 'AC Monzà, di aver abusato sessualmente di lui ...

Abuso dei permessi della Legge 104 - chi deve controllare? : I permessi legati alla Legge 104 possono essere utilizzati dai lavoratori per assistere un familiare disabile, ma chi controlla eventuali abusi commessi su questi permessi? Ricordiamo che il lavoratore può beneficiare dei permessi legati alla Legge 104 per l’assistenza di un disabile, ma non necessariamente in modo continuativo durante l’intero orario di lavoro. Il dipendente può anche soddisfare per un breve spazio di tempo le proprie ...

TIM/ Indagine dell'Antitrust per Abuso di posizione dominante. Domani il cda con possibili nomine : La Guardia di Finanza si è recata nella sede romana di Telecom Italia per coadiuvare l'Antitrust che sta svolgendo delle indagini.

TIM/ Indagine dell’Antitrust per Abuso di posizione dominante. Domani il cda con possibili nomine : La Guardia di Finanza si è recata nella sede romana di Telecom Italia per coadiuvare l’Antitrust che sta svolgendo delle indagini per accertare l’eventuale abuso di posizione dominante(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 17:09:00 GMT)

Abusò di due fratellini nel parco dell'orrore : condannato l'orco di Caivano : È stato condannato a otto anni l'orco di Caivano che per quattro anni ha abusato di due fratellini di 9 e 12 anni. La vicenda nacque dieci anni fa, quando l'uomo, vicino di casa dei ragazzini, iniziò ...

Delitto Pamela Mastropietro/ Ultime notizie : Asia Argento twitta : "Basta Abuso sul corpo di Pamela" : Pamela Mastropietro, Ultime notizie sull'omicidio di Macerata: indagato un quarto uomo nigeriano, la ricostruzione degli ultimi attimi di vita della ragazza(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 21:53:00 GMT)

#SOLOUNMINUTO - apre il canale YouTube e arriva Tv2000 per le barriere del parcheggio Abuso : E' inutile parlare di massimi sistemi del mondo: la civiltà si misura da queste cose ... Le colpe, spesso, si dividono tra istituzioni e cittadini: non è mai colpa soltanto di una o dell'altra parte ...

Abusò di 160 ginnaste : Larry Nassar - medico della nazionale USA - rischia 175 anni di carcere : Abusò di 160 ginnaste: Larry Nassar, medico della nazionale USA, rischia 175 anni di carcere Nassar è accusato di abusi sessuali da 160 atlete, tra le quali anche campionesse olimpiche. Secondo il sostituto procuratore l’uomo è “possibilmente il maggiore aggressore sessuale di minori nella Storia”.Continua a leggere Nassar è accusato di abusi sessuali da 160 […] L'articolo Abusò di 160 ginnaste: Larry Nassar, medico della ...

Abusò delle nipotine - condannato ex finanziere : In Sicilia, per le vacanze di Natale, ha abusato delle nipotine di 8 e 4 anni . Dopo anni arriva la sentenza di condanna per un ex finanziere catanese in pensione, da anni trapiantato nel milanese ...

Usa - condanna per il medico che abusò delle ginnaste : pena fino a 175 anni : 'Lei non merita di uscire mai più da un carcere'. Con queste parole il giudice Rosemarie Aquilina ha condannato Larry Nassar, ex medico della nazionale di ginnastica degli Stati Uniti, ad una pena che ...

Malore per Abuso di alcol in un liceo romano - gravi le condizioni della studentessa : Si è sentita male a scuola per abuso di alcol ed soccorsa e trasportata dal 118 in ospedale. È accaduto a una studentessa 15enne di un liceo romano, il Russell, in zona Tuscolana, dove era in corso la settimana di didattica alternativa subito sospesa dalla preside.La ragazza è stata soccorsa intorno alle 13 dopo che a seguito di un Malore per abuso di alcol si è accasciata sulle scale dell'istituto. È arrivata ...