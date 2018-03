AAA cercasi... Ecco i lavori introvabili : Le aziende italiane sono alla ricerca di tecnici che non riescono a trovare: mancano le competenze adeguate e dai nostri istituti escono troppi pochi diplomati per soddisfare la domanda. Informatici e ...

Alzheimer : AAA cercasi donatori di cervello : Se si intende donare il proprio cervello alla scienza, spiegano gli esperti, va fatta la registrazione in una banca locale dei tessuti cerebrali. C'è infatti una finestra di 72 ore per la raccolta, e ...

AAA cercasi donatori di cervello : Se si intende donare il proprio cervello alla scienza, spiegano gli esperti, va fatta la registrazione in una banca locale dei tessuti cerebrali. C'è infatti una finestra di 72 ore per la raccolta, e ...

Milka e Oreo - AAA cercasi assaggiatori di cioccolato : i requisiti Video : Sembrerebbe uno scherzo o addirittura un sogno, ma è tutto vero: # Milka e # Oreo , i due brand leader nel settore dei dolciumi, sono alla ricerca di amanti del cioccolato da impiegare nel proprio organico come assaggiatori a tempo indeterminato. Ad aprire le selezioni è stata proprio la Mondelez International, alimentando così le speranze di tutti i lovers del cioccolato di poterne mangiare a volonta' e soprattutto per lavoro. Niente più scuse ...

AAA Posto cercasi (nelle liste elettorali) : “Matteo, scusa ma io piuttosto che fare fuori i miei, non mi candido”. Parole pronunciate da Andrea Orlando e indirizzate a Matteo Renzi. “Liberi e uguali ha un problema politico. Avevo proPosto di fare le liste in modo nuovo e diverso. Non sono stato ascoltato e adesso il leader a cui ci siamo completamente affidati, in modo anche ingenuo e sincero, ci darà la risposta. Spero”. Pippo Civati, il fondatore di Possibile, si diceva amareggiato e ...