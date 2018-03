A Udine arriva il Luna park di primavera

Diretta/ Biella Udine : streaming video e tv - il nuovo arrivato. Orario e risultato live (Coppa Italia A2) : Diretta Biella Udine, info streaming video e tv: Orario e risultato live della partita di Jesi. Eurotrend e GSA in campo per il quarto di finale della Coppa Italia di basket Serie A2(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:56:00 GMT)

A Udine arriva 'La Lampada di Aladino' : Spelonche misteriose, boscaglie oscure, palazzi incantati e paesaggi esotici: dal misterioso Oriente all'Africa selvaggia, dalle cupe viscere della terra al viaggio aereo sul tappeto volante, rivive ...

A Udine arriva l'UniVax Day : l'UniVax Day vuole essere una sorta di 'vaccinazione' contro le bufale che circolano in rete e da cui ci si può difendere solo conoscendo quello che dice la scienza al riguardo. Gli incontri con ...

Roma - arriva il provvedimento ai tifosi : non andranno in trasferta a Udine : Niente trasferta di Udine per i tifosi della Roma residenti nel Lazio perché, secondo il Prefetto della città friulana, ci sono elementi che provano 'la pericolosità del tifo organizzato Romanista che ...

Udinese - il centravanti arriva dal Brasile : ecco Vizeu : Secondo Sport Mediaset , l' Udinese ha chiuso l'ingaggio del centravanti Felipe Vizeu del Flamengo , classe 1997. Il cartellino è costato oltre sei milioni di euro e l'attaccante è pronto a firmare un ...

Zampano-Udinese : arrivano importanti novità - i dettagli : “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver autorizzato in accordo con l’allenatore, il giocatore Francesco Zampano a lasciare il ritiro. Il giocatore non sarà di conseguenza inserito nella lista dei tesserati che disputeranno l’incontro di questa sera”. Il Pescara dà un annuncio importante in chiave mercato. Zampano lascia il ritiro del club e si appresta a firmare con l’Udinese. L’esterno andrà a dar man forte alla ...

Udine - arriva il contaprofughi : migranti con il codice a barre : L'idea è venuta al prefetto di Udine. Ovvero quella di sperimentare un nuovo modo per controllare ingressi e uscite dai centri di accoglienza dei migranti: dotarli di un braccialetto con tanto di codice a barre, in modo da registrarne i movimento. A raccontare la vicenda è stata Camilla De Mori sul Gazzettino. Il conta profughi, infatti, dovrebbe essere inserito nel prossimo bando per la gestione dei migranti che il prefetto Vittorio ...