A Milano prove generali per la città senza contanti : Rendere Milano una città cashless , in cui abitanti e turisti possano pagare senza contanti , può diventare un sogno possibile. A questo obiettivo hanno lavorato giorno e notte per 26 ore no-stop i 70 ...

Moscon - prove di Milano -Sanremo sotto la neve - VIDEO - : MENTONE , FRANCIA, . Ricognizione della Milano-Sanremo sotto la neve per il Team Sky, come testimonia il VIDEO postato su Facebook dal noneso Gianni Moscon . Tags ciclismo

JOVANOTTI - CONCERTO Milano / “Oh Vita” Tour - scaletta : Bebe Vio alle prove generali (12 febbraio 2018) : JOVANOTTI , CONCERTO al Forum di Assago: per il Tour di Ohi Vita, l'artista si esibirà per 12 concerti a MILANO , dieci date sono già esaurite. La probabile scaletta .(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 19:08:00 GMT)

Roma - la squadra resta in ritiro a Milano e fa le prove per il big match con l'Inter : Tornare all'antico, in tutti i sensi. Di Francesco chiede unità alla Roma e per farlo, oltre che per motivi logistici, d'accordo con la società sceglie di restare al Nord in ritiro, visto che domenica ...