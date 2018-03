A Martin la Moto3

Moto3 Losail - la volata a Martin; bravo Dalla Porta : è terzo : E' andata secondo previsioni: ha vinto Jorge Martin. Ma il suo successo è stato tutt'altro che scontato: è arrivato in volata - per appena 23 millesimi - dopo una sfida durata dall'inizio alla fine ...

Moto3 - GP Qatar 2018 : risultati e classifica. Trionfa Martin - Dalla Porta sul podio. Che rimpianti per Bastianini : La Spagna fa subito la voce grossa nella prima gara stagionale della Moto3, in programma sul circuito di Losail, in Qatar. Ma l’Italia reca con sé il rimpianto per l’uscita di scena di Enea Bastianini, in lotta per la vittoria ma caduto a 13 giri dal termine. Jorge Martin Porta a casa la vittoria battendo in volata il connazionale Aron Canet e coronando una prestazione eccellente, in cui è lui a condurre le danze sin dalle prime ...

LIVE Moto3 - GP Qatar 2018 in DIRETTA : Niccolò Antonelli - prova della maturità. Bastianini per la rimonta. Martin e Canet favoriti : CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLE QUALIFICHE della Moto3 CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 13.45 Ben ritrovati. Alle 14.00 ...

Moto3 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica qualifiche. Niccolò Antonelli in pole! Martin 2° per un millesimo : E’ un Niccolò Antonelli di lusso quello di queste qualifiche del GP del Qatar, primo round del Mondiale 2018 di Moto3. Una pole strappata nell’ultimo tentativo sfruttando il gioco delle scie e precedendo di appena un millesimo lo spagnolo Jorge Martin. Il pilota della Honda, del team di Paolo Simoncelli, è stato bravissimo ad interpretare il momento giusto in un turno reso molto complicato dalla presenza di tanto vento e sabbia in ...

Moto3 - GP Qatar 2018. Risultato e classifica prove libere 2 : Jorge Martin da record! Tantissima Italia nella top-10 : Seconda sessione di prove libere per la Moto3 sul circuito di Losail, per il GP del Qatar, prima competizione del Motomondiale 2018. Un assolo spagnolo con i riflettori accesi: si è preso la scena Jorge Martin con una prestazione che gli è valsa il nuovo record della pista. Una sessione dominata in lungo e in largo per l’iberico che non ha lasciato spazio a nessuno degli avversari. Da sottolineare però una super Italia: tantissimi azzurri ...

Moto3 - GP Qatar 2018. Risultato e classifica prove libere 1 : Enea Bastianini parte con il piede giusto - ma Martin e Canet sono a pochi millesimi : Dopo una lunga attesa è ufficialmente partito il Motomondiale 2018, e lo ha fatto con le prime prove libere della Moto3. Sul tracciato di Losail, dunque, è scattato il fine settimana del Gran Premio del Qatar che, come tradizione, segna l’esordio della stagione. Cosa ci hanno detto questi primi 40 minuti di prove? Intanto che il nostro Enea Bastianini (Honda Leopard) ha dato il via al suo campionato nel migliore dei modi, facendo segnare ...

Moto3 - Mondiale 2018 : Enea Bastianini e Niccolò Antonelli vogliono il titolo - ma occhio ad Aron Canet e Jorge Martin : Con il Gran Premio del Qatar prende il via ufficialmente il Mondiale Moto3 2018. Come sempre la categoria regala grandi battaglie e sorprese e, in questa occasione, anche un nuovo campione Mondiale. Lo spagnolo Joan Mir, infatti, dopo aver dominato la stagione 2017 è sbarcato in Moto2, per cui ha lasciato spazio a tutti per puntare allo scettro della classe. Quali saranno, dunque, i grandi favoriti di questo campionato? Come sempre la Moto3 ...

Moto2 e Moto3 - sorridono Lowes e Martinez : ROMA - Nel secondo giorno a Jerez de la Frontera in Moto2 il più veloce è stato Sam Lowes con il tempo di 1'41'823. Un grande impegno per l'ex MotoGp che si avvicina all'esordio del 2018 con ottime ...

Test Jerez 2018 : Sam Lowes il più veloce in Moto2 - Jorge Martin in Moto3 - ma gli italiani sono vicini : sono il britannico Sam Lowes (Swiss Innovative KTM) e lo spagnolo Jorge Martin (Del Conce Gresini Honda) i piloti più veloci nella seconda giornata di Test riservati a Moto2 e Moto3 sul tracciato di Jerez de la Frontera, in Spagna. Nelle tre sessioni odierne le condizioni meteo sono state più costanti rispetto a ieri e hanno permesso alle due categorie di provare senza intoppi fino alle ore 18.00. Andiamo a conoscere nel dettaglio le migliori ...

Test Jerez - Bagnaia protagonista in Moto2. In Moto3 brilla Martin : "Ha un carattere determinato che è frutto degli ultimi tre anni nei quali l'esperienza lo ha forgiato, è pronto per essere un campione. Ho osservato bene le sue traiettorie, ideali e senza sbavature...