A Cassino stele per parà tedeschi | polemiche | sospesa inaugurazione

Cassino - sospesa inaugurazione della stele dedicata ai parà nazisti. Sindaco : “Siamo città della pace” : Era stata programmata per oggi a Cassino, in provincia di Frosinone. Ma la valanga di polemiche – dopo l’articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano – ha determinato lo stop all’inaugurazione della stele in memoria dei paracadutisti tedeschi del 1944, voluta dal’Associazione albergatori e promossa dall’Associazione Paracadutisti Tedeschi. “Qualsiasi iniziativa che possa turbare la memoria e la sensibilità della ...

A Cassino una stele per parà tedeschi nazisti. L'Anpi : uno sfregio : La storia nazi-fascista torna a tormentare il Lazio. Dopo il mausoleo per il gerarca Rodolfo Graziani ad Affile, in provincia di Roma, stavolta la polemica esplode a Cassino, nel Frusinate, dove l'Associazione albergatori vuole dedicare una stele ai paracadutisti tedeschi del 1944. "Iniziativa di riconciliazione", secondo gli organizzatori, "senza alcuna valenza politica", per ricordare tutte le vittime. Ma la cerimonia di domani, rivelata dal ...