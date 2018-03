A Ballando con le stelle galeotta fu la sala prove | esplode l' amore per tre coppie Chi

Analisi Auditel : C'è posta per te - Ballando con le stelle e Pets vita da animali : La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre fin verso il 25% di share, con la curva del Tg5 sulla soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 5%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 9% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Striscia la notizia che tocca il 20% di share con la curva di Ballando con le stelle tutti in pista poco sopra il 15%. Prima serata ...

Ballando con le stelle non decolla : Maria De Filippi vince la serata : Maria De Filippi batte (di nuovo) Ballando con le stelle Seconda sfida del sabato sera tra Rai1 e Canale 5, tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, con Ballando con le stelle e C’è posta per te. A trionfare negli ascolti tv di sabato 17 marzo è stata la regina della televisione Maria De Filippi. C’è posta per te si conferma essere il people show più scelto e seguito da milioni di telespettatori: ieri sera lo share è volato al 26,1%, ...

Ballando con le stelle 2018 : a lezione da Carolyn Smith : Un paciere, aggraziato ed elegante. Carolyn Smith, al tavolo di Ballando con le stelle 2018, è stata la voce della ragione, del garbo, della competenza. L’unica capace di pronunciare giudizi pertinenti, evitando al pubblico il misero spettacolo della caciara. https://twitter.com/Ballando_Rai/status/975134130743726080 Sabato 17 marzo, quando sulla pista di RaiUno sono scese le coppie di Milly Carlucci, i giudici hanno ripreso laddove avevano ...

Ballando con Le Stelle 2018 seconda puntata : riassunto - eliminati - 17 marzo : Ballando CON LE Stelle 2018 – seconda puntata va in onda alle 20.35 su Rai1 con la seconda puntata sabato 17 marzo 2018. Anche questa seconda serata sarà di fuoco, tra sfide emozionanti, prove a sorpresa, ospiti celebri. Mattatrice come sempre la Milly Carlucci che conduce la 13ma edizione di Ballando Con Le Stelle 2018 insieme a Paolo Belli e al co-onduttore il robot Robozao. Al secondo appuntamento del 17 marzo 2018 sono arrivate tutte ...

Ballando con le Stelle 2018 - Ivan Zazzaroni smonta Giovanni Ciacci : «Totalmente fuori contesto». E gli dà zero : Giovanni Ciacci, Raimondo Todaro “Totalmente fuori contesto“. A Ballando con le Stelle 2018 un giudizio pesantissimo colpisce la coppia formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. E si scatena la polemica. Ad esprimere la severa ma motivata critica è stato durante la diretta Ivan Zazzaroni, che è tornato a manifestare le proprie perplessità di natura estetica sulla coppia di ballerini, rifiutandosi di giudicare la loro esibizione. ...

