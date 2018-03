A 20 anni solo studio - al lavoro dopo : ANSA, - ROMA, 18 MAR - In Italia a vent'anni se si studia non si lavora, né ci si pensa. A dirlo sono i dati dell'Istat. Tra i 20 e i 29 anni, considerando un ampio arco di tempo, che copre la fase ...

Quarant’anni dal rapimento : Aldo Moro - un uomo solo - abbandonato al suo destino : La vicenda umana e istituzionale di Aldo Moro si sviluppò in un contesto politico non meno corrotto di quello dei nostri giorni. Trascorsi Quarant’anni dal suo rapimento (16 marzo 1978), parte della verità nascosta dietro ai fatti è ancora avvolta dal mistero. Ma, per avere una più corretta visione d’insieme, a proposito di un […]

Addio a Giada - la 'bimba piuma' è morta a 12 anni : pesava solo 7 chili : Giada, la "bimba piuma" che non riusciva ad aumentare di peso, è morta a 12 anni. La bilancia segnava solo 7 chili. Fatale è stata una polimonite, ma sin dalla nascita Giada Perini è stata costretta a ...

I consigli di Gene Gnocchi a Renzi : “Devi solo sparire per un po - quarant’anni sono più che sufficienti” : “Pronto Matteo, sono Gene. Dove sei? A sciare. Allora non ci siamo capiti. Tu non devi sciare, Matteo, tu devi lasciare”. Prende di mira tutti gli attori politici del post-voto Gene Gnocchi, nella nella sua copertina settimanale a Di Martedì (la trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7). Da Renzi a Di Battista alle prese con il figlio che chiede “la paghetta di cittadinanza” L'articolo I consigli di Gene Gnocchi a ...

Il progetto per il parcheggio a Ibla - tenuto nel cassetto per 5 anni e adesso tirato fuori sotto elezioni - infuoca la polemica politica. Per Lab 2.0 - Territorio e Pd 'è solo propaganda' : L'atto di indirizzo con cui l'Amministrazione pentastellata ha deciso di dare il via libera al progetto di finanza per la costruzione di un parcheggio multipiano a Ragusa Ibla ha dato il via anche a ...

Rivoli - uccide la madre di 101 anni e si suicida/ Torino - il figlio aveva un tumore : "Ha deciso tutto da solo" : uccide la madre e si suicida. Uomo malato di cancro ha sparato alla donna di 101 anni: "Ho un tumore incurabile". Episodio avvenuto in provincia di Torino questa mattina(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:31:00 GMT)

La Samp e il tabù delle 'piccole' fuori casa. In due anni solo Empoli ko : Genova - Ci sono vari tabù blucerchiati e giampaoleschi che nella trasferta di oggi in Calabria sarebbe bello sfatare. C'è quello delle trasferte spesso deludenti lontano dal Ferraris, problema che si ...

Un altro calciatore morto nel sonno come Astori : Rodriguez aveva solo 19 anni : di Redazione Sport Un'altra tragedia scuote il mondo del calcio. Thomas Rodriguez , nella foto beIN Sports, , giovane promessa francese, è stato trovato morto a soli 19 anni nel suo letto presso il centro di formazione del Tours. La notizia del ...

"Pagheremo solo in criptovalute"La svolta entro cinque anni Parla il guru della Silicon Valley : "Nel giro di cinque anni tutti i pagamenti elettronici si effettueranno con le criptovalute". Questa la previsione di Tim Draper, uno dei veterani di più grande successo del venture capital della Silicon Valley, che si è da poco anche lanciato nel settore del momento: le criptovalute Segui su affaritaliani.it