: Arrestati 7 esponenti dei gruppi criminali “Conte” e Cipriano” attivi nel territorio di Bitonto Le indagini sono… - poliziadistato : Arrestati 7 esponenti dei gruppi criminali “Conte” e Cipriano” attivi nel territorio di Bitonto Le indagini sono… - SkyTG24 : 20enne uccisa a coltellate e gettata in un pozzo nel Siracusano. Ne parliamo nel TG delle 18 ?? - MediasetTgcom24 : Siracusa, 20enne uccisa a coltellate: sospettato il fidanzato #siracusa -

Ildella ventenne ritrovata morta questa mattina in un pozzo in contrada Tradituso, nel Siracusano, èper omicidio. Da diverse ore il giovane è sottoposto a interrogatorio da parte del sostituto procuratore di Siracusa titolare delle indagini. Il giovane sarebbe in stato di fermo.(Di domenica 18 marzo 2018)