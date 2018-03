19 marzo | San Giuseppe | storia e ricetta delle sfinci

19 marzo - San Giuseppe : storia - leggende e ricetta delle buonissime zeppole : La storia aattribuisce la paternità delle buonissime zeppole di San Giuseppe a Napoli. La prima ricetta ufficiale si trova, infatti, nel Trattato di Cucina Teorico-Pratico del celebre gastronomo Ippolito Cavalcanti, Duca di Buonvicino che, nel 1837, con lo stile semplice e immediato che lo contraddistingueva, la mise nero su bianco in lingua napoletana. Come ogni dolce tradizionale che si rispetti, non mancano le origini leggendarie. Una ...

19 marzo - San Giuseppe : il pane votivo di Salemi : Siamo a Salemi, in provincia di Trapani. Proprio qui, nella “città dei pani”, ogni 19 marzo, per la festività di San Giuseppe, si preparano gli altari con il famoso pane votivo di Salemi. Parliamo di una tradizione che, quasi sicuramente, ha origini arcaiche, legata ai culti di fertilità della terra in onore della dea delle messi, Demetra per i greci, Cerere per i romani, in una sorta di connubio, perfettamente riuscito, da paganesimo e ...

19 marzo - San Giuseppe : il forte valore simbolico dei falò : In molte regioni d’italia a San Giuseppe si usa allestire i famosi falò di San Giuseppe. Tra le tante città pugliesi interessate:Alberona, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Casalvecchio di Puglia, Troia, Locorotondo, Monopoli, Turi, Palese, Lizzano, Mottola, San Marzano, Bovino, Faeto, Serracapriola, Santeramo in Colle. Altrettanti falò sono accesi nella Val di Trebbia, nel cuore del territorio delle Quattro Province, dove nel rito serale del fal ...

19 marzo - San Giuseppe : la tradizione delle Tavole : Ogni anno, in diverse zone d’Italia, per la festa di San Giuseppe, si allestiscono le famose Tavole di San Giuseppe. Nel Salento e nel tarantino, le città interessate sono Giurdignano, Minervino di Lecce, Uggiano La Chiesa, la frazione di Casamassella, Otranto, Lizzano, San Marzano, Monteparano, San Pietro Vernotico, Erchie. Parliamo di un anticchismo rito che, con piccole varianti, si ripete in altre regioni d’Italia. Le Tavole, allestite in ...

19 marzo - San Giuseppe : rappresentazioni iconografiche - patronati - proverbi : San Giuseppe è considerato patrono dei padri di famiglia, come sublime modello di vigilanza e provvidenza, nonché della Chiesa universale, con festa solenne il 19 marzo. Egli, inoltre, è il patrono di artigiani, operai (come stabilito da Papa Pio XII), mentre Papa Giovanni XXIII gli affidò addirittura il Concilio Vaticano II. La tradizione vuole che sia il protettore di falegnami, ebanisti, carpentieri, pionieri, senzatetto, dei Monti di Pietà e ...

19 marzo - San Giuseppe : ecco la vita del padre putativo di Gesù : Conosciamo davvero poco su San Giuseppe, padre putativo di Gesù. Di lui sappiamo che forse nacque a Betlemme. Secondo Luca sarebbe stato figlio di Eli, mentre per Matteo figlio di Giacobbe. Dal temperamento umile, mite, devoto, secondo la tradizione, era un falegname ed abitava a Nazareth, nonostante il termine greco tekton indicava, più esattamente, chi lavora nell’edilizia con materiali pesanti (legno e pietra). All’età di circa 30 anni, San ...

19 marzo 2018 - San Giuseppe/Giuseppina : ecco le CITAZIONI e le FRASI più significative per fare gli auguri di buon onomastico : Il 19 marzo è la Festa del Papà: è il giorno in cui festeggiamo la nostra figura paterna perché proprio in questo giorno si ricorda San Giuseppe, padre putativo di Gesù Cristo. E’ considerato patrono dei padri di famiglia, come sublime modello di vigilanza e provvidenza. E’ quindi una buona occasione per esprimere affetto e riconoscenza nei confronti del proprio padre ma anche per fare gli auguri di buon onomastico a tutti i Giuseppe ...

19 marzo 2018 - San Giuseppe/Giuseppina : ecco i VIDEO più belli per fare gli auguri di buon onomastico : La Festa del Papà si celebra tradizionalmente il 19 marzo perché in questo giorno si ricorda San Giuseppe, padre putativo di Gesù Cristo. E’ considerato patrono dei padri di famiglia, come sublime modello di vigilanza e provvidenza. La tradizione vuole che sia il protettore di falegnami, ebanisti, carpentieri, pionieri, senzatetto, dei Monti di Pietà e relativi prestiti su pegno. Il suo culto ha raggiunto in passato vette enormi di ...

