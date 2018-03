1500 all' assemblea post voto di Potere al Popolo | ' La sinistra riparte da qui'

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana si arrende in finale. Settima nei 1500m. Oro alla coreana Choi : Niente medaglia per Arianna Fontana nei 1500 metri alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra ha chiuso al settimo posto la finale nella lunga distanza in una gara vinta dalla sudcoreana Choi Min Jeong, la grandissima favorita della vigilia. Fontana ha provato ad imporre il suo ritmo nella parte centrale della gara, ma con il passare dei giri è mancata brillantezza e la fatica si è fatta sentire. Arianna ha perso posizioni e ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lim Hyojun regala il primo oro alla Corea del Sud nei 1500m. Azzurri out in batteria : Arriva dallo Short track il primo oro per la Corea del Sud alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Grande festa per i padroni di casa grazie alla vittoria nei 1500 metri maschili di Lim Hyojun, che ha realizzato il record olimpico (2.10.485) e si è imposto davanti all’olandese Sjinkie Knegt e all’atleta della Russia Semen Elistratov. Una finale molto combattuta e caratterizzata anche dalla caduta di uno dei grandi favoriti, il Coreano ...