Zidane | “Juve forte come un anno fa | avrei preferito evitarla”

calcioweb.eu

: Sulla #Gazzetta in edicola oggi ? LET'S GOL JUVE! Flop Psg, il Real di Zidane è ai quarti ?? 'Astori, aritmia nel so… - Gazzetta_it : Sulla #Gazzetta in edicola oggi ? LET'S GOL JUVE! Flop Psg, il Real di Zidane è ai quarti ?? 'Astori, aritmia nel so… - Juve189715 : Zidane: 'Avrei voluto evitare la Juventus, mi emoziono. Sarà doppia sfida molto difficile ed equilibrata' - Tutto J… - juventusfcIT : Zidane pensa già alla Juve 'Ce la giochiamo alla pari' -

(Di sabato 17 marzo 2018) “La Juventus èl’scorso,evitarla”. Zinedinesi esprime così sulla sfida dei quarti di Champions tra il suo Real Madrid e i bianconeri, remake della finale andata in scena l’scorso a Cardiff e vinta dagli spagnoli. “La Juventus è una squadra competitiva, sarà dura. E’ una sfida 50 e 50”, sono le percentuali in perfetto equilibrio secondo Zizou, in conferenza all’indomani del sorteggio e alla vigilia del match di Liga contro il Girona. La Juve giocherà l’andata in casa. “Vedremoandrà la prima partita. La Juventus è stata importante nella mia carriera eevitarla, ma questo ha stabilito il sorteggio. Mi concentrerò su questa partita e lascerò da parte tutto quello che ho vissuto lì”, spiega ancora l’ex fuoriclasse francese, che in merito al sorteggio ...