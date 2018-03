Winx Club diventa canale tv pop up

Winx Club - le fatine diventano ‘umane’ per Netflix : Le Winx abbandonano il mondo dei disegni per diventare in carne e ossa: in lavorazione una serie tv in live action – ossia con attori veri – per Netflix del popolare, presso i più piccoli, Winx Club. Ora le sei eroine create da Iginio Straffi, fondatore della casa di produzione Rainbow, e impegnate a perfezionare i loro poteri in una scuola di magia prendono forma e diventano più grandi perché il pubblico di riferimento sarà quello ...

Da cartone animato a live action - Winx Club diventerà presto una serie tv targata Netflix : Le fatine di Winx Club diventeranno presto una serie tv in live action targata Netflix: è questa l'ultima novità del colosso americano dello streaming online, che ha annunciato nella giornata di mercoledì 14 marzo la trasposizione con attori del popolare cartone animato. Creato da Iginio Straffi nel 2004, Winx Club è un cartone animato tutto italiano, prodotto dal gruppo Rainbow di cui Straffi è fondatore e CEO: dall'Italia agli Stati Uniti, ...

Winx Club : Netflix annuncia l'adattamento live action : Nel 2016 Netflix ha realizzato due stagioni originali di World of Winx , spin-off di Winx Club , riscuotendo immediatamente grande successo presso il suo pubblico in tutto il mondo. Erik Barmack , VP ...