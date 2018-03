William Gibson | compie 70 anni il profeta del futuro presente

wired

(Di sabato 17 marzo 2018)oggi 70ed è considerato a giusta ragione uno dei padri della fantascienza moderna, avendo contribuito in maniera significativa a inquadrare il movimento cyberpunk e le sue peculiarità stilistiche e narrative. A lui dobbiamo libri assolutamente fondamentali per la fantascienza, la narrativa e la cinematografia moderna come Neuromante, Giù nel Cyberspazio, Monnalisa Cyberpunk e la raccolta La Notte che bruciammo Chrome. La sua posizione nel fiume della cultura popolare si colloca dopo l’incredibile apporto di Philip K. Dick e subito prima di tutto ciò che è nato alla fine degli’90, di Ghost in the Shell, Syndicate, System Shock, Matrix, Strange Days fino a Black Mirror e Ready Player One. Senza di lui (e Bruce Sterling) probabilmente gran parte della fantascienza così come la conosciamo oggi non esisterebbe o sarebbe molto, molto diversa.ha preso ...