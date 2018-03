eurogamer

: Warriors Orochi 4 è stato annunciato #WarriorsOrochi4 - Eurogamer_it : Warriors Orochi 4 è stato annunciato #WarriorsOrochi4 - Hailinel : WARRIORS OROCHI 4 ?! -

(Di sabato 17 marzo 2018) Koei Tecmo e Omega Force hanno4, riporta Gematsu.Il gioco verrà lanciato in Giappone entro il 2018, non è ancora nota la data di uscita precisa, e nemmeno le piattaforme sono state ancora annunciate, ma si tratta comunque di un annuncio che renderà felici gli appassionati della serie, che non vedeva un nuovo capitolo numerato dal 2011.Come avviene per la serie Dynasty Warirors, la numerazione per la serieè di una cifra più alta in occidente rispetto al Giappone, questo perchè il secondo gioco della serie, intitolato Musou: Rebrith of the Demon Lord in Giappone, èpubblicato come2 in occidente, mentre il vero Musou2 èpubblicato in occidente come3.Read more…