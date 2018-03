VS | valanga | trovato secondo corpo | si cercano ancora 2 dispersi

VS : 4 dispersi per valanga - trovato un corpo senza vita : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

VS : trovato corpo seconda vittima della valanga di giovedì

Lecco - valanga sulla Grignetta/ Video - ultime notizie : morti 2 alpinisti - salvo il terzo trovato sotto slavina : Lecco, valanga sulla Grignetta in Valsassina: Video, ultime notizie e aggiornamenti. Trovati morti due alpinisti vicino a Primaluna, recuperato il terzo: era vivo sotto la slavina(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 19:23:00 GMT)

Travolto da valanga in Val Gardena : trovato senza vita il corpo del ragazzo disperso : E' stato ritrovato il corpo, purtroppo senza vita, del giovane iceclimber tedesco, disperso da 2 giorni sui monti della Val Gardena. Il ragazzo era stato Travolto da una valanga durante una...