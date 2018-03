Voto | ancora niente proclamazione degli eletti Rosatellum troppo complicato

Voto - ancora niente proclamazione eletti : Rosatellum troppo complicato : Le complesse alchimie del Rosatellum stanno dilatando i tempi delle normali operazioni post-elettorali. E così, a 13 giorni dal Voto, ancora non c'è stata la proclamazione dei nuovi parlamentari. I ...

A due settimane dal Voto M5S e Lega crescono ancora nei sondaggi. La rilevazione di Demos per Repubblica : A quasi due settimane dal 4 marzo Movimento 5 Stelle e Lega, i due vincitori delle elezioni politiche, crescono ancora nei consensi. Lo riporta un sondaggio di Demos per Repubblica, come raccontato da Ilvo Diamanti.Le stime di voto, anzitutto, riproducono e accentuano il profilo dei protagonisti. I vincitori si rafforzano. Gli sconfitti cedono ancora. Il M5s sale fino a sfiorare il 34%. Mentre la Lega supera il 18%. Ottiene il 18,2% e raggiunge ...

Voto all’estero - ancora dubbi da “Striscia la notizia” : Voto all’estero, ancora dubbi da “Striscia la notizia” Voto all’estero, ancora dubbi da “Striscia la notizia” Continua a leggere L'articolo Voto all’estero, ancora dubbi da “Striscia la notizia” proviene da NewsGo.

Titoli di Stato italiani ancora positivi Il Voto non preoccupa gli investitori : Chiude in ribasso lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il titolo di Stato decennale italiano e quello tedesco di pari durata è indicato a fine giornata a quota 130 punti base, ...

«Da Dossetti a Renzi : vi spiego perché Voto ancora per il Partito democratico» : A Reggio Emilia, nella capitale italiana dell’incontro – alla fine irrisolto – fra lo spirito cattolico e il cuore comunista, fra sviluppo pubblico e ricchezza privata. Dialogo con un business angel che crede ancora nel cielo sopra il Pd...

Da Dossetti a Renzi : vi spiego perché Voto ancora per il Partito democratico : Nella capitale italiana dell’incontro – alla fine irrisolto – fra lo spirito cattolico e il cuore comunista, fra sviluppo pubblico e ricchezza privata. Dialogo con un business angel che crede ancora nel cielo sopra il Pd...

Da Dossetti a Renzi - vi spiego perché Voto ancora il Partito democratico : Nella capitale italiana dell’incontro – alla fine irrisolto – fra lo spirito cattolico e il cuore comunista, fra sviluppo pubblico e ricchezza privata. Dialogo con un business angel che crede ancora nel cielo sopra il Pd...

Termini Imerese - il piano Blutec slitta ancora. Ma Calenda rinvia la resa dei conti a dopo il Voto : Non sarà solo il caso Alitalia a slittare a dopo le elezioni. Il ministero dello Sviluppo economico ha rimandato a dopo il 4 marzo anche il dossier Termini Imerese. E questo nonostante il fatto che l’acquirente dell’ex impianto siciliano della Fiat, Blutec, sia in ritardo sui programmi, non paghi le imposte locali e, soprattutto, non abbia ancora fornito a Invitalia una rendicontazione su come è stato speso l’anticipo di 20 ...

Piazza Affari ancora positiva : il Voto non spaventa più? : ... dalla Brexit in poi sono stati messi sotto osservazione e rischiano di essere ancora più inaffidabili all'interno della realtà politica italiana, già instabile, camaleontica e mutevole di per sé, ...

Il capo degli 007 Usa accusa la Russia : “Cerca ancora di influenzare il Voto Usa e Ue” : Il capo degli 007 Usa accusa la Russia: “Cerca ancora di influenzare il voto Usa e Ue” Dan Coats individua nella Corea del Nord e nel conflitto Iran-Arabia Saudita i pericoli maggiori per il mondo: “Il rischio di conflitti non è mai stato così elevato dalla guerra fredda”. Continua a leggere L'articolo Il capo degli 007 Usa accusa la Russia: “Cerca ancora di influenzare il voto Usa e Ue” sembra essere il primo ...

Il capo degli 007 Usa accusa la Russia : "Cerca ancora di influenzare il Voto Usa e Ue" : Dan Coats individua nella Corea del Nord e nel conflitto Iran-Arabia Saudita i pericoli maggiori per il mondo: "Il rischio di conflitti non è mai stato così elevato dalla guerra fredda".

Stati Uniti ancora in shutdown - Voto bloccato da senatore repubblicano - : Chiusi di nuovo gli uffici federali per la seconda volta in meno di tre settimane. Il conservatore Rand Paul ha parlato per oltre sei ore facendo ostruzionismo contro l'aumento del debito pubblico. Ma ...

Higuain ancora a secco - Szczesny senza Voto : PAGELLE Szczesny n.g. Taarabt e Pandev gli fanno il solletico. Serata di relax, zero parate, un'uscita alta nel finale. Lichtsteiner 6,5 Tra Barzagli e De Sciglio la spunta lo svizzero, prestazione ...

Aumento target rinnovabili - Greenpeace : plauso per il Voto al Parlamento europeo - ma ancora troppo spazio ai biocombustibili : Il Parlamento europeo ha votato oggi per aumentare il target Ue sulle rinnovabili dal 27 al 35 percento. Secondo alcune proiezioni, infatti, l’attuale obiettivo – supportato da Consiglio europeo e Commissione – non sarebbe sufficiente per rispettare gli impegni presi dall’Ue con l’Accordo di Parigi. Il Parlamento europeo ha inoltre rafforzato le normative a supporto delle persone che autoproducono energia in casa o unendosi ad una cooperativa. ...