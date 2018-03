Voto - a due settimane dalle elezioni manca ancora la proclamazione degli eletti : Voto, a due settimane dalle elezioni manca ancora la proclamazione degli eletti La difficoltà dei conteggi prevista dalla nuova legge ha scoraggiato molti presidenti di seggio, che non si sono presi la responsabilità di fare i calcoli ma hanno inviato le schede alle Corti d’appello Continua a leggere L'articolo Voto, a due settimane dalle elezioni manca ancora la proclamazione degli eletti proviene da NewsGo.

A due settimane dal Voto M5S e Lega crescono ancora nei sondaggi. La rilevazione di Demos per Repubblica : A quasi due settimane dal 4 marzo Movimento 5 Stelle e Lega, i due vincitori delle elezioni politiche, crescono ancora nei consensi. Lo riporta un sondaggio di Demos per Repubblica, come raccontato da Ilvo Diamanti.Le stime di voto, anzitutto, riproducono e accentuano il profilo dei protagonisti. I vincitori si rafforzano. Gli sconfitti cedono ancora. Il M5s sale fino a sfiorare il 34%. Mentre la Lega supera il 18%. Ottiene il 18,2% e raggiunge ...

Mediaset perde in Borsa dopo il Voto. Si aprono i colloqui tra le due Coree. Le notizie del giorno in breve : Nel mondo Si sono aperti i colloqui tra Pyongyang e Seul. Una delegazione sudcoreana ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong-un. Tra gli obiettivi dell'incontro c'è quello di spingere la Corea ...

Alle 12 ha votato il 19 - 2% degli elettori per la Camera. Affluenza in aumento rispetto al 2013 - ma allora si votò in due giorni : Alle elezioni per il rinnovo della Camera, Alle ore 12, ha votato il 19,29% degli aventi diritto quando mancano i dati relativi a poche centinaia di Comuni (7.554 su 7.958). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno.Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si svolse in due giorni, alla stessa ora si era recato Alle urne il 14,94% degli elettori per la Camera.Superiore alla media l'Affluenza nei comuni del Veneto e ...

ELEZIONI 2018/ Voto italiano e referendum nell'Spd - le due mine che allarmano la Ue : Ambienti tedeschi intendono impedire che l'Italia sia una protagonista di quella parziale riscrittura dei Trattati che servirebbero a rilanciare l'Europa. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Juncker, Napolitano e Prodi affondano la sinistra, int. a M. D'AntoniELEZIONI 2018/ Napolitano incorona Gentiloni e inaugura il piano B, di M. Maldo

Massimo Giletti gode - i due clamorosi ospiti a Non è l'Arena per l'ultima puntata prima del Voto : Una doppietta-bomba per Massimo Giletti . l'ultima puntata di Non è l'Arena , domenica 25 febbraio alle 20.30, prima delle elezioni del 4 marzo negli studi di La7 ci saranno due ospiti speciali ...

Una poltrona per due - Berlusconi vuole Salvini ministro dell'Interno. Il leader della Lega : "Con un Voto in più sarò Premier" : Perché ricandidare Umberto Bossi? "Per me in politica e nella vita ci sono al di là del calcolo politico valori come il rispetto e la gratitudine. Ho iniziato ad appassionarmi di politica grazie a ...

'O maggioranza o ritorna al Voto con Rosatellum'. Fi chiude due strade sul dopo 4 marzo : Berlusconi esclude ogni ipotesi di un governo di scopo o proseguendo con un esecutivo Gentiloni. Segno che cambiare la legge elettorlae non sarebbe né facile né rapido. E promette di rivelare a giorni ...

Duello televisivo Boldrini-Salvini in vista del Voto del 4 marzo : Il confronto tra i due esponenti politici si è subito trasformato in uno scontro ideologico su tutte le questioni affrontate. In primis il tema dell'immigrazione

Le pagelle : Heidi - che gag orrenda (Voto 4); Ghemon principe dei duetti (Voto 8) : Le gag (non riuscite) di Heidi e Impacciatore, la giacca argentata di Favino, la resistenza degli orchestrali. Tutto il meglio e il peggio della quarta serata del Festival

Isola dei famosi - 29 gennaio : due nuovi concorrenti - il teleVoto e un possibile abbandono : La prima puntata dell' Isola dei famosi sarà visibile anche in streaming da tablet, cellulare e pc sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand L'Isola dei famosi, ...

Referendum Lombardia - i tablet per il Voto inutilizzabili per gli alunni : “Sono voting machine e pesano due chili” : “È un investimento, non una spesa perché i tablet rimarranno in dotazione alle scuole come strumento didattico” aveva detto Roberto Maroni presentando le “voting machine” fornite dalla società Smartmatic. In realtà una spesa lo è sicuramente stata, visto che i 24.000 tablet sono costati 23 milioni di euro, a cui vanno aggiunti gli stipendi dei 7000 assistenti digitali formati appositamente che, insieme ai soldi spesi per la campagna ...