Volkswagen T-Roc è l' auto ufficiale di The Voice of Italy

Volkswagen - Diess - procediamo nella direzione giusta : "Stiamo andando nella giusta direzione . Con il miglioramento dei risultati, il marchio Volkswagen sta dando un contributo fondamentale al successo dell'intero gruppo, ma siamo solo all'inizio. Ulteriori progressi nel nostro core business rafforzeranno le nostre fondamenta per rendere Volkswagen un leader mondiale nel settore della mobilità elettrica entro il 2025". Con queste parole Herbert Diess , responsabile del principale marchio ...

Volkswagen T-Roc - la versione cabriolet arriverà a fine 2020 : Quella che vedete in questo disegno, nella prima bozza diffusa da Volkswagen , è la variante en plein air dell’ultimo sport utility compatto della casa tedesca, la T-Roc . Si tratta in effetti di una prima volta assoluta, perché mai il marchio di Wolfsburg aveva proposto un suv “scoperto”: verrà prodotto nello stabilimento di Osnabrück a partire dalla seconda metà del 2020 previo investimento di 80 milioni di euro, che serviranno ...

