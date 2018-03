Viviani | «Per me è l' ora di una classica»

Milano-Sanremo - tutti contro Sagan e Kwiatkowski. Per l'Italia ci sono Nibali e Viviani : I due corridori più quotati per la vittoria sul traguardo di Sanremo, sono il campione del mondo Peter Sagan della Bora Hansgrohe e Michal Kwiatkowski della Sky. Il polacco della Sky questa corsa l'...

Milano- Sanremo - la striscia nera e le speranze azzurre - da Viviani a Nibali : Genova. Sognando una Milano-Sanremo italiana. L'ultimo azzurro a vincere la Classicissima è stato Pippo Pozzato, nel 2006 . Il record negativo di 16 edizioni senza vittorie , dal 1953 con Petrucci al ...

Milano-Sanremo 2018 : gli italiani che possono sognare la vittoria. Elia Viviani la speranza maggiore : Mancano ormai due giorni alla Milano-Sanremo 2018, prima Classica Monumento della stagione ciclistica. Una corsa snervante, 300 chilometri che conducono dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, per l’unica delle cinque grandi Classiche che sorride ai velocisti. In Italia il successo manca dal 2006, quando Filippo Pozzato riuscì ad anticipare il gruppo per imporsi davanti ad Alessandro Petacchi e Luca Paolini in un podio tutto ...

Milano-Sanremo 2018 - i favoriti : Peter Sagan in pole position - Kwiatkowski per il bis. Elia Viviani - che occasione : Pronostico incerto? Sì, come sempre. La Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione, è sempre molto difficile da interpretare. Una danza di quasi 300 chilometri da Milano alla città dei fiori, che sabato andrà ad incoronare il successore del polacco Michal Kwiatkowski nell’albo d’oro. Una corsa aperta a diverse soluzioni, difficile da vincere, soprattutto partendo con i favori del pronostico. A pochi giorni dal via, ...

Milano-Sanremo 2018 : pochi sogni di gloria per l’Italia. La speranza più viva è quella di Elia Viviani : Praticamente terminata la Tirreno-Adriatico, si inizia a pensare alla prima Classica Monumento di quest’anno: entra nel vivo la stagione con la Milano-Sanremo. La Cipressa, il Poggio e l’arrivo in Via Roma: una corsa che è sicuramente nella storia del ciclismo. In casa Italia però la vittoria manca purtroppo da 12 anni: nel 2006 riuscì ad imporsi Filippo Pozzato davanti ad Alessandro Petacchi. Appare molto difficile provare a sfatare ...

Ciclismo - Alaphilippe e Viviani pronti a vincere : ecco il roster della Quick Step Floors per la Parigi-Nizza : La Quick Step Floors ufficializza il roster per la Parigi-Nizza, corsa francese in programma dal 4 all'11 Marzo La Quick Step Floors ha ufficializzato il roster della Parigi-Nizza, la corsa francese ...

Abu Dhabi Tour 2018 : Elia Viviani vince in volata la seconda tappa! Per lui anche la maglia di leader : Sono già cinque in stagione! Quest’annata per Elia Viviani è iniziata alla grande: il campione olimpico dell’omnium di Rio 2016, approdato alla Quick-Step Floors, continua a vincere. Oggi il velocista tricolore si è imposto nello sprint della seconda tappa dell’Abu Dhabi Tour: volata dominata per l’azzurro sul traguardo di Yas Beach. Per lui c’è anche il primato in classifica generale, alla pari con Kristoff, ma ...

Abu Dhabi Tour 2018 : esordio stagionale per Tom Dumoulin e Fabio Aru - Elia Viviani torna a sfidare i big delle volate : A partire da mercoledì, prenderà il via l’edizione numero quattro dell’Abu Dhabi Tour, breve corsa a tappe che si svolge per il secondo anno nel mese di febbraio, inserendosi in un calendario ormai molto ricco di corse negli emirati che offrono ai corridori la possibilità di mettere ritmo gara e chilometri nelle gambe con condizioni atmosferiche generalmente più favorevoli rispetto a quelle dello stesso periodo in Europa. delle ...

Ciclismo - Dubai Tour : Viviani completa l'opera. Vince ultima tappa e classifica finale : E sulla stagione che sta vivendo l'alba: 'Voglio essere uno dei migliori velocisti del mondo. Questo è un buon inizio verso questo obiettivo, centrato grazie alla grande squadra che ho'. Tags ...

Dubai Tour 2018 : Sonny Colbrelli vince ad Hatta Dam! Elia Viviani resta leader - corsa apertissima : Sonny Colbrelli ha vinto la quarta tappa del Dubai Tour 2018, la tappa regina della corsa con i suoi 172 chilometri con arrivo sulla diga di Hatta Dam. Tutto ancora aperto in ottica classifica generale: domani l’ultima volata decreterà il vincitore finale proprio nel cuore di Dubai. Dato anche il profilo della tappa più impegnativo del solito, il gruppo ha faticato maggiormente a gestire il vantaggio della fuga. Brandon McNulty (Rally ...

Dubai Tour - festa doppia per Viviani : sprint vincente nel giorno del compleanno : ROMA - festa doppia per Elia Viviani al Dubai Tour. Il velocista della Quick Step Floors ha vinto, nel giorno del suo ventinovesimo compleanno, la seconda tappa della corsa araba, 190 km da Skydive ...

