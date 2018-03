: Catania ricorda le vittime di mafia - Lasiciliaweb : Catania ricorda le vittime di mafia - a_ndre1982 : RT @cislgenova: #Cisl #Genova presente insieme a #Libera Genova alla giornata di commemorazione delle vittime di mafia @libera_annclm @Cisl… -

Il 75% dei familiari delleinnocenti dinon conosce lae non può avere. Lo sottolineache, in occasione della XXIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delleinnocenti di mafie che si svolgerà il 21 marzo in diversi luoghi d'Italia, in Europa e in America Latina, presenta "Vivi", un archivio multimediale accessibile a tutti, dove sono raccolte le storie delle, un album collettivo in cui trovare la memoria dei propri territori.(Di sabato 17 marzo 2018)