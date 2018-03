Papa Francesco da Padre Pio/ Diretta streaming video - Visita a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo : Papa Francesco in visita nei luoghi di San Padre Pio: Diretta streaming video, le celebrazioni e gli incontri a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo in Puglia. Il mistero delle stimmate(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 05:48:00 GMT)

M5S - polemica sulla Visita del Papa : 'Regione sperpera 580mila euro' : In un territorio, tra l'altro, dove meno del 10% dei danni dell'alluvione è stato risarcito e il settore dell'agricoltura, un tempo volano per l'economia di questa regione, oggi è praticamente in ...

E' tutto pronto a Pietrelcina per la prima Visita storica di un Papa nella terra di San Pio. DIRETTA DI TV7 : Ricordiamo che Tv7, Radio International seguiranno in DIRETTA, a partire dalle ore 7.00, la visita di Papa Francesco a Pietrelcina. L'evento si avvarrà anche della trasmissione in web streaming e del canale live di FB Tvsette Benevento

Controlli e maxischermi per la Visita del Papa a San Giovanni Rotondo : E' ormai a punto la macchina organizzativa per la visita del Papa a San Giovanni Rotondo il 17 marzo. Papa Francesco, che visiterà prima l'ospedale Casa sollievo della Sofferenza, alle 11.15 ...

Il Papa Visita la comunità di sant'Egidio : mondo pieno di paura - straniero visto come nemico : Il mondo è pieno di paura e lo straniero è visto come nemico. Lo ha sottolineato il Papa, che nel pomeriggio di domenica è andato in visita alla comunità di sant'Egidio, a Trastevere. La comunità celebra ...

Papa in Puglia - così la Visita a San Giovanni Rotondo : ... per proporre il santo con le stimmate quale fulgido esempio ai 'missionari della misericordia', cioè ai confessori inviati in occasione dell'anno santo in tutto il mondo. A distanza di nove anni ...

Papa Francesco: L'11 marzo visita la Comunità di Sant'Egidio Roma – Papa Francesco farà visita alla Comunità di Sant'Egidio a Trastevere il prossimo 11 marzo.

Papa Visita a sorpresa casa che ospita detenute con figli : Francesco si è recato all'Eur per visitare "casa di Leda", una struttura protetta per detenute con figli

Papa Francesco in Visita alla parrocchia di San Gelasio : "Attendiamo con gioia la visita di Papa Francesco nella parrocchia di San Gelasio, che definiamo in positivo un vero e proprio laboratorio sociale e spirituale.

Basovizza - il Papa non esclude la Visita alla foiba : «Caro Papa Francesco (…) Le scrivo questa lettera per invitarla alla foiba di Basovizza, presso Trieste, e poter pregare insieme per tutte quelle persone che sono state uccise ingiustamente dopo la Seconda Guerra mondiale». La missiva firmata da Antonio Ballarin, presidente della Federazione che raccoglie le associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, è stata inviata il 2 novembre. Per la prima volta la ...

Recep Tayyip Erdogan alla vigilia della Visita a Roma : "Con il Papa per difendere Gerusalemme. E basta ostacoli - fateci entrare in Europa" : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan conferma che il riconoscimento statunitense di Gerusalemme come capitale di Israele sarà il tema dominante dei colloqui domani con Papa Francesco e, alla vigilia dello storico incontro in Vaticano, ringrazia il Pontefice per i suoi sforzi per proteggere lo 'status quo' nella Città santa. "Dopo la dichiarazione di Trump, contraria alla legge internazionale, ci siamo parlati. Voglio ...

Don Tonino Bello - Papa Francesco a Molfetta/ Visita di Bergoglio per l'anniversario del vescovo col grembiule : Don Tonino Bello, Papa Francesco a Molfetta il prossimo 20 aprile per l'anniversario della morte del vescovo col grembiule: chi era il servo di Dio.