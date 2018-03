Vincitore Sanremo Young La finalissima | i giudici conquistati da Elena Manuele

Ultimo/ Vincitore Nuove Proposte a Sanremo : "Una delle esperienze più importanti della mia vita" (Domenica In) : Il Vincitore della categoria Nuove Proposte , Ultimo sarà ospite nella puntata settimanale di Domenica In. Il suo desiderio di presentarsi in gara fra i Big al Festival del prossimo anno. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 14:41:00 GMT)

Lo farò per te”. Ermal Metal - la decisione commuove fino alla lacrime. Nello studio di C’è Posta per te applausi a scena aperta per il Vincitore di Sanremo : Ospite di C’è Posta per te, il duo composto da Ermal Meta e Fabrizio Moro lascia tutti di sasso sotto gli occhi commossi di Maria De Filippi. Parole che suonano come una promessa che di sicuro Ermal, fresco vincitore del Festival di Sanremo, manterrà. Il cantante è stato chiamato in studio da Giuseppe che ha scritto a C’è Posta per te per ringraziare la moglie e le due figlie per essere state al suo fianco durante la sua lotta al cancro, ...