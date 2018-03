Vincitore Sanremo Young Elena Manuele conquista il primo posto | quale sarà il suo

Vincitore Sanremo YOUNG/ Chi è? Elena Manuele! (La Finalissima) : VINCITORE SANREMO YOUNG , Elena Manuele è la vincitrice della prima edizione. Conquista la finalissima e batte per un soffio Raffaele Renda, secondo classificato.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 23:50:00 GMT)

RAFFAELE RENDA/ Video - ancorato al primo posto della classifica. Sarà il Vincitore ? (Sanremo Young) : RAFFAELE RENDA aspira alla vittoria a Sanremo Young e sembra avere le carte in regola per conquistare il podio. Riuscirà a superare anche la temuta rivale Luna Farina?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 10:08:00 GMT)

Leonardo De Andreis - Sanremo Young/ Sarà lui il Vincitore della prima finale? Il timbro black conquista tutti : Leonardo De Andreis , Sanremo Young : chi è il finalista che ha conquista to tutti con il suo talento e la simpatia. Timbrica black e sensibilità le sue carte vincenti.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 10:31:00 GMT)

Ultimo/ Vincitore Nuove Proposte a Sanremo : "Una delle esperienze più importanti della mia vita" (Domenica In) : Il Vincitore della categoria Nuove Proposte, Ultimo sarà ospite nella puntata settimanale di Domenica In. Il suo desiderio di presentarsi in gara fra i Big al Festival del prossimo anno. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 14:41:00 GMT)