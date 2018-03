Vince l' Empoli | frenano Frosinone e Palermo

raisport.rai

: Serie B: l'Empoli vince e va in fuga - RadioLondra_ : Serie B: l'Empoli vince e va in fuga - BNews_It : Serie B: l'Empoli vince e va in fuga - MondoSportivoIT : L’Empoli vince, solo pari per le altre. Il Perugia ingrana la quinta - -

(Di sabato 17 marzo 2018) Non si ferma più l'di Andreazzoli. La squadra azzurra batte anche il Venezia al termine di una gara pirotecnica e va in fuga in testa alla classifica del campionato di serie B. Partono forte ...