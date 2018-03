Vigilante ucciso a bastonate a Napoli da tre minorenni | Volevano la sua

Napoli - Vigilante ucciso : fermati tre minorenniLa confessione : "Volevamo la sua pistola" : Sono due 16enni e un 17enne i responsabili della morte di Francesco Della Corte, aggredito il 3 marzo mentre stava chiudendo la stazione della metropolitana di Piscinola. Per loro, incensurati, l'accusa è tentata rapina e omicidio doloso.

Vigilante ucciso a Napoli - confessano 3 minorenni : volevano la sua pistola : Nei confronti dei tre è stato emesso un decreto di fermo al termine dell'inchiesta della polizia, coordinata dalla procura dei minori di Napoli . I giovani erano tutti e tre incensurati e non ...

Vigilante ucciso a Napoli - arrestati tre minorenni : volevano rubargli la pistola. Le immagini della videosorveglianza : Sono tre minorenni i responsabili della morte della guardia giurata Francesco della Corte, aggredito a colpi di bastone lo scorso 3 marzo mentre stava chiudendo la stazione della metropolitana di Piscinola, a Napoli , e deceduto due giorni fa in ospedale. I tre, due 16enni ed un 17enne, sono stati fermati dalla Polizia con l’accusa di tentata rapina e omicidio doloso. I ragazzini hanno confessato l’aggressione e sono stati portati nel ...

Vigilante ucciso a Napoli - arrestati tre minorenni : hanno confessato | : La vittima era stata aggredita a colpi di bastone lo scorso 3 marzo ed è deceduto in ospedale due giorni fa. I giovani hanno confessato . L’aggressione per rubare la pistola

Napoli - il Vigilante ucciso in metropolitana - arrestati tre minori che confessano : Hanno confessato e hanno raccontato di aver brutalmente ucciso la guardia giurata Francesco Della Corte nel tentativo di rapinargli la pistola di ordinanza , che però non è stata portata via, . Sono ...