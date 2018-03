Viene dichiarato morto dalla moglie ma è vivo e vegeto e fa appello in tribunale | perde

meteoweb.eu

(Di sabato 17 marzo 2018) Un uomo è statodefunto, ma, essendo invece, ha presentatoper dimostrare il contrario: è statolegalmenteda un. Constantin Reliu, 63 anni, ha perso la sua causa presso la corte di Vasului, perché ha presentato oltre il termine consentito l’contro la sentenza che lo dava per, ha spiegato un portavoce del. Inoltre non può presentare ulteriori appelli. Secondo i media locali ladi Reliu aveva perso i contatti con il marito dopo che l’uomo era andato a lavorare in Turchia nel 1992. Non avendo ricevuto notizie per anni, la donna aveva chiesto ed ottenuto un certificato di morte nel 2016. Le autorità turche qualche mese fa hanno scoperto casualmente che Reliu non aveva un visto valido e lo hanno espulso dal Paese: quando è tornato in Romania ha scoperto di essere legalmente ...