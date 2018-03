Video Highlights Spal-Juventus 0-0 | Tabellino Serie A 17-3-2018

lanotiziasportiva

: VIDEO #MSR così @VincenzoNibali ha fatto il vuoto. Riguarda l'impresa dello Squalo #MilanoSanremo #highlights (… - Gazzetta_it : VIDEO #MSR così @VincenzoNibali ha fatto il vuoto. Riguarda l'impresa dello Squalo #MilanoSanremo #highlights (… - JuventusFCYouth : Oggi inizia la #ViareggioCup della Juventus: carichiamoci gustandoci gli HIGHLIGHTS ?? della Finale vinta dalla nost… - acmilanyouth : Vi siete persi la vittoria di sabato del #MilanPrimavera? ?? Non vi preoccupate, ci pensiamo noi! ???? Ecco gli highli… -

(Di sabato 17 marzo 2018) Risultato Finale0-0: Cronaca ePartita 29^ GiornataA 17 Marzo. Allo stadio Paolo Mazza lacompie il miracolo e blocca latra le mura amiche sul punteggio finale di 0-0. Una partita perfetta per gli uomini di Leonardo Semplici, i quali riescono ad alzare fin da subito il ritmo con un pressing asfissiante a tutto campo sugli uomini migliori, riuescendo ad imbrigliare la manovra di Allegri. La Vecchia Signora, che ha comunque sprecato almeno 4 grandi chance, non è mai riuscita a superare la porta difesa da Meret, che è stato chiamato in causa in poche occasioni, senza tuttavia dover compiere grandi parate. Gli uomini in avanti degli ospiti, infatti, sembravano avere le polveri un po’ bagnate, con Higuain imbrigliato da un Felipe molto attento e preciso, mentre Dybala è stato costretto a giocare molto lontano ...