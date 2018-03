Verso le elezioni - Orban | ' O l' Ungheria o gli oligarchi'

Verso le elezioni a Trapani e in altri 12 città. Cosa si sta muovendo - chi si candida : Si smarca dalla politica il sindaco di Petrosino, che indica come modello per governare bene una città quello civico, senza onorevoli di turno che dettano la linea e invadono le amministrazioni con ...

Trapani e Castellammare del Golfo Verso le elezioni. Il punto : ... al netto degli scontri , e relative ragioni/opinioni, anche aspri del passato, ancor più recentemente alimentati dalle vicende di cronaca giudiziaria note' . Il presidente del consiglio di Erice è ...

Elezioni - M5S arretra nel Centro di Roma : Raggi Verso il rimpasto - via Meloni : Anche Virginia Raggi ha imparato l'arte della politica e dunque, prima regola: non bisogna rimanere mai fermi. Se il M5S a Roma è in flessione , sia rispetto alle politiche sia, soprattutto, rispetto alle regionali, la sindaca decide di '...

Elezioni - adesso cosa succede? I tempi e i passi obbligati Verso il prossimo governo. La video-scheda : Il 23 marzo la prima seduta delle Camere, a fine mese le dimissioni di Gentiloni L'articolo Elezioni, adesso cosa succede? I tempi e i passi obbligati verso il prossimo governo. La video-scheda proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni - grande attesa per i risultati : Centro/Destra Verso la maggioranza con 300 seggi alla Camera e 150 al Senato. Il 23 marzo la prima decisiva seduta : Mentre i risultati dei partiti sono ormai definitivi con il Centro/Destra che supera il 37%, il Movimento 5 Stelle al 32%, il Partito Democratico al 19% con una coalizione ferma al 23% e infine Liberi e Uguali che entra in parlamento per un soffio con il 3%, c’è grande attesa per i risultati dei seggi che non sono direttamente collegati alle percentuali ma sono molto più importanti per la formazione del prossimo Parlamento, e quindi del ...

Elezioni - Di Maio : “M5s Verso il governo - rappresentativi di tutto il Paese. Sentiamo la responsabilità” : “Sentiamo la responsabilità di dare un governo all’Italia, le coalizioni non hanno i numeri per governare. Noi questa responsabilità ce la prendiamo e la Sentiamo”. Lo ha detto il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, in un punto stampa presso il Grand Hotel Parco dei Principi. E ancora: “Siamo una forza politica che rappresenta tutta la Nazione, siamo in testa ovunque. Non posso dire lo stesso di altri che invece ...

Elezioni 2018 - Di Maio : "Noi Verso il governo. Oggi inizia la 3ª Repubblica" : Luigi Di Maio, nella conferenza post elettorale, rivendica il successo del M5S: "Noi vincitori assoluti. Ringrazio i circa 11 milioni di italiani che ci hanno onorato con la loro fiducia - dice - ...

"Siamo i vincitori assoluti di queste elezioni". Luigi Di Maio parla dal quartier generale del Movimento 5 stelle, poco dopo il discorso di Matteo Salvini e prima delle dimissioni di Matteo Renzi (annunciate, poi smentite e poi rimandate). E parla dando quasi per scontato che l'incarico di formare il governo sarà affidato al Movimento 5 stelle: "Siamo una forza politica che rappresenta l'intera nazione. Questo ci ...

Risultati elezioni 2018 - Di Maio : “M5s inevitabilmente Verso il governo - inizia la Terza Repubblica” : “Siamo i vincitori assoluti di queste elezioni”, ha detto Luigi Di Maio nella prima conferenza stampa dopo il voto, “grazie ai quasi 11 milioni di elettori. Grazie a chi ha permesso tutto questo, agli attivisti, ai militanti. Siamo primi in Liguria con il 30, in Emilia con il 27. Siamo primi nel Piemonte e nel Lazio. Siamo una forza politica che rappresenta l’intera nazione. Rappresentiamo tutto lo Stivale: dalla Valle ...

Elezioni : Padoan Verso affermazione a Siena : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, si avvia a vincere nel collegio uninominale Camera di Siena. Dopo un’iniziale testa a testa con il candidato leghista Claudio Borghi, il titolare del dicastero di via Venti settembre è al 36,18 per cento, quando sono state scrutinate 279 sezioni su 293, contro il 32,48 dell’avversario. L'articolo Elezioni: Padoan verso affermazione a Siena sembra ...

Elezioni : Gentiloni Verso la vittoria nel collegio di Roma centro : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, vince nel collegio uninominale Camera di Roma centro. Quando sono state scrutinate 205 sezioni su 218, il premier si attesta su una percentuale del 41,9 per cento, staccando ampiamente il candidato del centrodestra Luciano Ciocchetti, fermo al 30,9, e quello M5S Angiolino Cirulli, arrivato al 16,79. L'articolo Elezioni: Gentiloni verso la vittoria nel collegio di ...

