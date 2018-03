Vende droga spacciandole come caramelle

Palermo : Vende va frutta - verdura e droga - arrestato ambulante : Palermo , 8 mar. (AdnKronos) - Con la sua postazione ambulante in via Montalbo, a Palermo , vendeva frutta e verdura , e droga . Salvatore Graziano, 35 anni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di banconote false. L'uomo è stato fermato dalla polizia

All’Isola una che Vendeva droga e noi due non siamo più degne? : Finisce in polemica la mancata partecipazione di Wanna Marchi all'Isola dei Famosi. L'ex imbonitrice con un video pubblicato sui social mette nel mirino i naufraghi e inveisce contro Nadia Rinaldi che è partita per la spedizione in Honduras. Di fatto la regina delle televndite contesta la scelta sulla Rinaldi che nel 1998 venne arrestata per possesso ai fini di spaccio di un chilo di cocaina. Lo scorso anno le due invece erano state ...