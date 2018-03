Valerio Scanu : le lacrime in tv - cosa gli è successo? Video : #Valerio Scanu, uno dei cantanti più amati dai giovani, nonché ex partecipante del talent show Amici di Maria De Filippi e Tale e Quale Show di Carlo Conti, è stato ospite nel programma [Video] Il Sabato Italiano in onda su Rai 1 e condotto da Eleonora Daniele. Scanu ha presentato il suo nuovo singolo Ed io ed ha anche pubblicizzato il libro autobiografico Giuro di dire la verita': dalla A alla Zia Mary. E' stato un Valerio Scanu che come in ...

Valerio Scanu : le lacrime in tv - cosa gli è successo? : Valerio Scanu, uno dei cantanti più amati dai giovani, nonché ex partecipante del talent show Amici di Maria De Filippi e Tale e Quale Show di Carlo Conti, è stato ospite nel programma Il Sabato Italiano in onda su Rai 1 e condotto da Eleonora Daniele. Scanu ha presentato il suo nuovo singolo "Ed io" ed ha anche pubblicizzato il libro autobiografico "Giuro di dire la verità: dalla A alla Zia Mary". E' stato un Valerio Scanu che come in ogni sua ...

Valerio SCANU/ “Coming out? È autodiscriminante” : i fans dalla parte del cantante (Sabato Italiano) : VALERIO SCANU a Sabato Italiano: “Coming out? Lo aspettano tutti, ma così mi autodiscriminerei”. Le ultime notizie sul cantante e le confessioni fatte nella sua seconda autobiografia(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 18:27:00 GMT)

Valerio Scanu a Sabato Italiano : ?Nessun coming out - mi autodiscriminerei? : Valerio Scanu giura di dire tutta la verità. E stavolta fa sul serio. Nel suo secondo libro autobiografico, "Giuro di dire la verità: dalla A alla Zia...

Valerio Scanu a Sabato Italiano : ?Coming out? Lo aspettano tutti - ma mi autodiscriminerei? : Valerio Scanu giura di dire tutta la verità. E stavolta fa sul serio. Nel suo secondo libro autobiografico, "Giuro di dire la verità: dalla A alla Zia...

Valerio Scanu/ “Coming out? Lo aspettano tutti - ma così mi autodiscriminerei” (Sabato Italiano) : Valerio Scanu a Sabato Italiano: “Coming out? Lo aspettano tutti, ma così mi autodiscriminerei”. Le ultime notizie sul cantante e le confessioni fatte nella sua seconda autobiografia(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 17:57:00 GMT)

Valerio Scanu - il nuovo singolo Ed Io : audio - video e testo : Valerio Scanu presenta oggi il nuovo singolo inedito Ed Io, disponibile in rotazione radiofonica e in digital download e in tutti gli store digitali da oggi, venerdì 16 marzo. Ieri l’artista ha presentato ufficialmente anche il suo libro autobiografico intitolato Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary in libreria da giovedì 15 marzo. SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ MUSICALI. Valerio Scanu, il nuovo singolo Ed Io: audio Il nuovo brano, ...

Audio e testo Ed Io di Valerio Scanu - il nuovo singolo sul legame tra l’Onnipotente e l’essere umano : Ed Io di Valerio Scanu è da oggi disponibile in rotazione radiofonica e in digital download. Il nuovo singolo dell'artista sardo è un brano inedito non ancora inserito in un album ed è disponibile in tutti gli store digitali da oggi, venerdì 16 marzo. All'indomani della presentazione ufficiale del libro autobiografico Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary, in vendita da giovedì 15 marzo, Valerio Scanu torna alla sua musica rilasciando ...

Valerio Scanu a Leggo col suo libro 'Giuro di dire la verità - Dalla A alla Zia Mary'. Ed esce il singolo Ed Io : Valerio Scanu ospite della redazione di Leggo parla del suo libro di meorie e incontri 'Giuro di dire la verità - Dalla A alòla Zia Mary'. IL cantante sardo, dopo le esperienze a Tale e Quale, si ...

Valerio Scanu / Da Amici a Sanremo : "Quando il pubblico è a decidere una cosa è sovrano" : Valerio Scanu, Maria De Filippi: il cantante sardo sta per pubblicare un nuovo libro autobiografico che si intitolerà Giuro di dire la verità: dalla A alla Zia Mary.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 23:03:00 GMT)

Le parole shock di Valerio Scanu : De Filippi tiranna - ma io non sono uno schiavo Video : Tempo di bilanci per Valerio Scanu, che in occasione dell'uscita della sua biografia Giuro di dire la verita': dalla A alla zia Mary! ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di Messaggero TV. Il cantante sardo ritorna a parlare della lite con la nota conduttrice Maria De Filippi, che tempo addietro lo aveva scoperto grazie al talent Amici. Forse non tutti ricordano che qualche mese fa si era scatenata una guerra tra il cantante e ...

Valerio Scanu incontra i fan a Roma : Valerio Scanu a Roma il 16 marzo presso la Discoteca Laziale – GIURO DI DIRE LA VERITA’ – Dalla A alla Zia Mary” è un nuovo Valerio Scanu quello che... L'articolo Valerio Scanu incontra i fan a Roma proviene da Roma Daily News.

Giuro di dire la verità - le confessioni di Valerio Scanu a diregiovani.it : Indietro 15 marzo 2018 2018-03-15T15:47:47+00:00 ROMA – Esce oggi, nelle librerie e in digitale, Giuro di dire la verità. Dalla A alla Zia Mary, la seconda autobiografia di Valerio Scanu. Un racconto più intimo e personale di Quando parlano di me, che ripercorre la vita del cantante sin da quando era bambino. I primi passi […] L'articolo Giuro di dire la verità, le confessioni di Valerio Scanu a diregiovani.it proviene da NewsGo.

Valerio Scanu svela la verità su Maria De Filippi 'Non mi pento - la libertà non ha prezzo' : Da oggi è possibile trovare nelle migliori librerie 'Giuro di dire la verità - Dalla A alla Zia Mary', autobiografia di Valerio Scanu che, come si evince facilmente, ha affrontato, tra gli altri, un ...