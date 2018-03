Valanga in Svizzera | recuperato un corpo senza vita | 3 dispersi

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Valanga Svizzera - un morto e 3 dispersi (17 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: valanga Svizzera, un morto e 3 dispersi. A Cantù un pensionato di 78 anni è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione, arrestato il nipote 28enne(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 15:06:00 GMT)

Maltempo Svizzera : sciatore morto per Valanga - altri tre dispersi : I soccorritori hanno estratto dalla neve il corpo senza vita di uno dei quattro sci-escursionisti travolti ieri pomeriggio da una valanga nel comprensorio sciistico svizzero delle 4 Vallées, nel Vallese centrale. Continuano le ricerche degli altri tre dispersi. Il lavoro dei soccorritori era stato brevemente sospeso questa mattina a causa del Maltempo. Alle ricerche partecipano Air-Glaciers, Air-Zermatt, la colonna di soccorso del Club alpino ...

Valanga travolge 4 sciatori in Svizzera : morta una donna : Ieri pomeriggio in Svizzera quattro sciatori sono stati travolti da una Valanga nella zona di Arolla, nel canton Vallese, vicino al confine italiano: è morta una donna di 40 anni, secondo quanto riferito dalla polizia Svizzera. I soccorritori hanno rintracciato e recuperato il gruppo: i quattro sono stati trasferiti in ospedale, ma la donna non ce l’ha fatta ed deceduta nella notte. L'articolo Valanga travolge 4 sciatori in Svizzera: morta ...

Svizzera - Valanga travolge una decina di alpinisti nel Vallese : Una decina di alpinisti sono stati travolti da una valanga nel Canton Vallese, nella Svizzera meridionale. Lo ha reso noto la polizia locale, precisando che l'incidente è avvenuto a circa 2.500 metri ...

Svizzera - Valanga travolge dieci sciatori Due feriti - altri otto tratti in salvo : Una ventina di sciatori investiti da una valanga a Racines, in provincia di Bolzano; altri 10 coinvolti in una slavina nel Vallese

Valanga travolge una decina di alpinisti nel sud della Svizzera - : successo intorno alle 15.50 nel cantone di Valais. Il portavoce della polizia ha spiegato che "i soccorsi sono sul posto" e che l'incidente è avvenuto a quota 2.500 metri sul Fenestral sopra la ...

Svizzera - paura per una decina di sciatori travolti da una Valanga : “Attendiamo notizie” : Svizzera, paura per una decina di sciatori travolti da una valanga: “Attendiamo notizie” E’ successo nel primo pomeriggio di domenica nel cantone di Valais nel Sud della Svizzera. “I soccorsi sono sul posto e stiamo attendendo notizie”, ha detto il portavoce della polizia.Continua a leggere E’ successo nel primo pomeriggio di domenica nel cantone di […] L'articolo Svizzera, paura per una decina di sciatori travolti ...

Svizzera - Valanga travolge gruppo di alpinisti : due feriti - salvi gli altri : Due persone sono rimaste oggi ferite da una valanga nel cantone Vallese, in Svizzera. In un primo momento sembrava che la slavina avesse investito una decina di persone, ha riferito la Rts (radio...

Svizzera - due i feriti della Valanga : 18.10 Quella che poteva essere una nuova tragedia della montagna si è risolta con danni limitati. della decina di alpinisti travolti dalla valanga abbattutasi nel Cantone Vallese nel Sud della Svizzera, soltanto due sono rimasti feriti. La valanga, il bollettino dava un grado di pericolo 3 su 5, è avvenuta a quota 2.500 metri sul Col de Fenestral sopra la cittadina di Finhaut. I due feriti sono ricoverati in ospedale. Gli altri sono stati ...

Valanga in Svizzera : alpinisti salvati - 2 feriti : Almeno dieci alpinisti sono stati travolti da una Valanga nel cantone Vallese nel sud della Svizzera poco prima delle 16. I soccorsi sono già sul posto: "Stiamo attendendo notizie", fa sapere il portavoce della polizia Steve Lèger. L'incidente è avvenuto a circa 2500 metri sul Finestral, poco sopra la cittadina di Finhaut, a pochi passi dal confine con l'Italia. "Il pericolo di valanghe è attualmente di 3 su ...

Svizzera - Valanga travolge dieci sciatori Due feriti - gli altri tratti tutti in salvo : La valanga a Racines (Alto Adige) ha colpito una ventina di scialpinisti: alcuni sono rimasti sotto la neve ma sono riusciti ad emergere. Un solo ferito, portato in ospedale Paura nel cantone del Valais: dieci sciatori travolti da una slavina, soccorsi in azione

Svizzera - Valanga nel cantone Vallese Paura per dieci sciatori travolti : La valanga a Racines (Alto Adige) ha colpito una ventina di scialpinisti: alcuni sono rimasti sotto la neve ma sono riusciti ad emergere. Un solo ferito, portato in ospedale Paura nel cantone del Valais: dieci sciatori travolti da una slavina, soccorsi in azione

Svizzera - Valanga travolge 10 persone : 17.15 Una valanga ha travolto una decina di persone a Finhaut, nel Canton Vallese, a 2.500 metri di altitudine. Lo ha reso noto la polizia vallesana. Al momento non ci sono notizie di vittime o feriti.