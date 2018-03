Va a comprare la droga e si dimentica la figlia legata al sedile dell’auto : la bimba muore : Kayley Freeman, due anni, è morta lo scorso agosto per asfissia posizionale: il suo corpicino era rimasto nella stessa posizione per troppo tempo. Ora sua madre Deanna J. Joseph, è stata condannata a 15 anni di carcere. Quel giorno era uscita in macchina a comprare cocaina e altre droghe e si era portata con sé la figlioletta...Continua a leggere

Acerra - violenza in famiglia : picchiava la madre per comprare droga : I Carabinieri della stazione di Acerra hanno tratto in arresto un 25enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine. Il ragazzo è stato fermato subito dopo aver alzato le mani sulla madre all'interno dell'appartamento in cui viveva con la famiglia.

Nel parco per comprare droga : a spacciarla erano due portieri : I carabinieri di Melito hanno arrestato in flagranza di reato Marco Avitabile, 32enne, incensurato, residente a Castel Volturno , Caserta, e Vincenzo Fontanarosa, 30enne, già noto alle forze dell'...

Pamela - l'orrore sessuale con un italiano per comprare la droga : Nuovi retroscena sulle ultime ore della vita di Pamela Mastropietro, la 18enne il cui corpo è stao trovato a pezzi dentro due valigie alla periferia di Macerata. La giovane, secondo quanto appurato dagli investigatori, è deceduta nella casa di Innocent Oseghale, lo spacciatore nigeriano che, si presume, dopo la morte della ragazza per overdose, ha fatto letteralmente a pezzi il cadavere per poi farlo sparire. Le indagini in questi giorni si sono

Estorceva soldi alla madre e al fratello per comprare la droga : arrestato 40enne : Approfondimenti Picchiava la madre anziana per i soldi della droga: sotto processo a 21 anni 4 dicembre 2017 Un tossicodipendente di Montecorvino Rovella, R.P le sue iniziali, già agli arresti

Bimbi in vendita per comprare droga : l'inspiegabile gesto di una coppia : Solitamente si sente parlare di casi di schiavitù o di Bimbi venduti nelle zone più povere della Terra. Di recente alcune media locali avevano riportato il dato inerenti i bambini dell'India, circa 35 mila creature che cadono ogni anno nelle mani dei trafficanti. Solitamente quest'ultimi sono soliti rapirli promettendo ai genitori un futuro stabile economicamente, salvo poi scoprire che si tratta di un'emerita menzogna, che da sostanza