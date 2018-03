: Usa, moglie premio Nobel chimica 2010 trovata morta in discarica #usa - MediasetTgcom24 : Usa, moglie premio Nobel chimica 2010 trovata morta in discarica #usa - repubblica : Usa, spari in una scuola dell'Alabama: due studenti colpiti, morta ragazza di 17 anni - Antonietta_95 : RT @MediasetTgcom24: Usa, moglie premio Nobel chimica 2010 trovata morta in discarica #usa -

E'Louise, deputata democratica americana. Dopo una caduta in casa è stata ricoverata in ospedale per un trauma cerebrale. Liberale,per oltre 30 anni ha difeso in Congresso i diritti dellee l'industria manifatturiera. Era la più anziana in Congresso, la prima e unica donna a guidare l'importante Committee on Rules, la commissione che decide le regole per la discussione in Aula delle proposte di legge delle altre commissioni. Eletta la prima volta nel 1986, rappresentava lo Stato di New York.(Di sabato 17 marzo 2018)