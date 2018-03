Usa | licenziato McCabe | ex numero due Fbi

Il Metropolitan Opera House di New York ha licenziato il famoso direttore d’orchestra James Levine - accUsato di molestie : Il Metropolitan Opera House di New York (MET), la più grande organizzazione di musica classica degli Stati Uniti e una delle più importanti del mondo, ha licenziato il famoso direttore d’orchestra James Levine, accusato di molestie da tre persone. Levine, che The post Il Metropolitan Opera House di New York ha licenziato il famoso direttore d’orchestra James Levine, accusato di molestie appeared first on Il Post.

"Google mi ha licenziato per le mie idee liberali" : un ex dipendente fa caUsa al gigante per discriminazione : Ha fatto causa a Google per discriminazione: Tim Chevalier, licenziato a novembre del 2017, ha ingaggiato la sua battaglia contro il gigante del web accusandolo di averlo fatto fuori ingiustamente solo per aver espresso le sue idee liberali e per aver denunciato razzismo, sessismo e omofobia diffusi all'interno dell'azienda. L'ex dipendente, transgender e disabile, è convinto che Google abbia fallito nel proteggere le minoranze, la ...

Star del Grande Fratello abUsata dopo la sua morte/ Medico legale licenziato : “Mia moglie mi aveva lasciato” : Star del Grande Fratello abusata dopo la sua morte da Medico legale in obitorio. Necrofilo licenziato: “Mia moglie mi aveva lasciato”. L'autore dell'omicidio però resta avvolto nel mistero(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 11:37:00 GMT)

Uno sviluppatore di Subnautica licenziato a caUsa di tweet considerati dichiarazioni di odio : Negli ultimi tempi, si tende a lasciarsi un po' troppo andare sui social più di quanto non si dovrebbe e a non soppesare nel modo giusto commenti che possono essere considerati molto gravi. È quello che è successo a Simon Chylinski, sound designer di Subnautica, titolo sviluppato da Unknown Worlds Entertainment, che con una serie di tweet un po' "scomodi" si è ritrovato vittima di un licenziamento.Come riportato da Kotaku, durante il weekend ...

Il presidente dell'etichetta di Ariana Grande e Drake - Charlie Walk - accUsato di molestie sessuali e licenziato : Le denunce di molestie sessuali esplose dopo il caso Weinstain a Hollywood hanno riguardato anche il mondo della musica: il presidente dell'etichetta di Ariana Grande e Nicki Minaj, ma anche molti altri artisti della scena pop, hip-hop e non solo, è l'ultimo in ordine di tempo ad essere finito sotto ...

L'ingegnere licenziato da Google per sessismo fa caUsa all'azienda per discriminazione : Un procedimento legale da inserire in una lotta politica di più ampio respiro. Dopo il suo licenziamento, Damore è diventato un idolo della destra americana e Harmeet Dillon è stata in passato ...

