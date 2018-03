Usa | Facebook oscura società dati che ha aiutato Trump

"Una società al servizio di Trump violò 50 milioni di profili Facebook per influenzare il voto in Usa" : milioni di profili Facebook di elettori americani sono stati violati dalla società Cambridge Analytica, quando era al servizio della campagna di Donald Trump per la Casa Bianca, e i dati sono stati usati per realizzare un software in grado di influenzare la decisione sul voto. Lo ha rivelano in esclusiva i quotidiani 'The Observer-The Guardian' e 'New York Times', che hanno raccolto le dichiarazioni di un 'whistleblower', Christopher ...

Roma - è di nuovo emergenza buche : caUsa maltempo strade “groviera” | E su Facebook…. : Roma, è di nuovo emergenza buche: causa maltempo strade “groviera” | E su Facebook…. Mentre i Romani sono costretti agli slalom, a piedi come in macchina, il Campidoglio corre ai ripari mettendo sul piatto risorse aggiuntive Continua a leggere L'articolo Roma, è di nuovo emergenza buche: causa maltempo strade “groviera” | E su Facebook…. proviene da NewsGo.

Perché BlackBerry ha fatto caUsa a Facebook : ... 'da leader nella cybersecurity e nei software incorporati, BlackBerry ritiene che Facebook, Instagram e WhatsApp possano essere grandi partner nel nostro cammino verso un mondo connesso in modo ...

Blackberry caUsa a Facebook/ Il social network avrebbe copiato Messenger : Blackberry causa a Facebook, il noto social network avrebbe copiato Messenger. Pare infatti che diverse delle situazioni sviluppate da Facebook siano da ricondurre proprio a Blackberry.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Ligabue si prende una paUsa : 'Niente concerti né album'. L'annuncio in un video su Facebook : 'Dopo due anni così, ho bisogno e addirittura voglia di non avere scadenze davanti'. Luciano Ligabue in videomessaggio ai fan, pubblicato sui suoi profili social, annuncia di volersi prendere un ...

Ligabue si prende una paUsa : "Niente concerti né album". L'annuncio in un video su Facebook : «Dopo due anni così, ho bisogno e addirittura voglia di non avere scadenze davanti». Luciano Ligabue in videomessaggio ai fan, pubblicato sui suoi profili social, annuncia di...

BlackBerry fa caUsa a Facebook per aver copiato Messenger : (Foto: flickr.com) Proprio dell’importanza dei brevetti si parlava in merito al caso Snapchat, app “saccheggiata” delle sue idee, in un parallelo con la storia che vedeva protagonisti Polaroid contro Kodak. Oggi è il turno di BlackBerry, che prova a far valere le sue ragioni (e proprietà) contro altri giganti della tecnologia, trascinando in tribunale Facebook e le sue proprietà. BlackBerry Messenger (BBM) infatti, era ...

BlackBerry ha fatto caUsa a Facebook : Avete presente i numerini per le notifiche sul social network? BlackBerry dice che sono un suo brevetto, insieme a molte altre cose usate su WhatsApp e Instagram The post BlackBerry ha fatto causa a Facebook appeared first on Il Post.

Facebook chiede scUsa dopo aver posto una domanda scioccante ai suoi utenti : In un questionario inviato domenica 4 marzo ad alcuni dei suoi utenti, Facebook [VIDEO] ha chiesto se fosse necessario o meno agire contro gli adulti che hanno richiesto foto sessuali di bambini . ...

Facebook chiede scUsa dopo aver posto una domanda scioccante ai suoi utenti : In un questionario inviato domenica 4 marzo ad alcuni dei suoi utenti, Facebook ha chiesto se fosse necessario o meno agire contro gli adulti che hanno richiesto foto sessuali di bambini. Criticata, la società ha ammesso di aver commesso un "errore". Lo studio includeva due domande sull'argomento. Nel primo, gli utenti sono stati invitati a pensare come se fossero "in un mondo ideale in cui potevano scegliere le regole per l'utilizzo di ...

Usa : Blackberry fa caUsa a Facebook - ha violato brevetti : 'In quanto leader nel mondo della sicurezza informatica - ha detto il portavoce di Blackberry - riteniamo che Facebook, Instagram e WhatsApp possano diventare nostri partner e lavorare con noi all'...

Blackberry fa caUsa a Facebook : 'Violati i diritti sui messaggini' : Blackberry fa causa a Facebook per violazione dei brevetti, accusando il social network di aver usato la sua tecnologia per le sue applicazioni di messaggistica. Facebook respinge le accuse e assicura ...

Blackberry fa caUsa a Facebook : 'Ha violato i nostri brevetti' : Per l'azienda guidata da John Chen, Facebook, Instagram e WhatsApp sono 'arrivati tardi nel mondo della messaggistica mobile mondiale'. In particolare, il social network 'ha creato applicazioni di ...

Blackberry fa caUsa a Facebook : 'Ha violato i nostri brevetti' : Blackberry ha deciso di fare causa a Facebook per violazione di brevetti. Il gruppo canadese un tempo re degli smartphone e che si è trasformato in una società di software crede che il social network ...