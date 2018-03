Uomini senza qualità Tommy Wiseau e gli altri

“Non ne mangio assolutamente”. Gemma Galgani svela il segreto del suo fisico longilineo. La dama indiscussa del trono over di Uomini e donne rivela l’enorme sacrificio per avere quel corpo tonico e asciutto a 68 anni. Senza mai mettere piede in palestra… Tutte come lei? : La protagonista indiscussa del trono over di Uomini e donne, non c’è dubbio, è Gemma Galgani. Dopo la fine della relazione con il suo (ex) amore fiorentino Giorgio Manetti – che non va per niente d’accordo con l’altra regina dello show, Tina Cipollari – è alla ricerca del vero amore. L’amore totalizzante, quello che le stravolgerà la vita, i pensieri, e che la condurrà su “altri pianeti”. Lo troverà? Beh, noi le auguriamo di sì… Nel frattempo ...

Uomini e Donne - Mariano senza freni bacia tutte. E arriva la nuova schiera di corteggiatrici : Al Trono Classico di "UominieDonne", Mariano Catanzaro si dà alla gastroscopia delle corteggiatrici. C'è poco da ridere e molto da piangere per il comportamento del tronista napoletano che fa lo show ...

“Sì - mi piaccio ancora”. Costantino Vitagliano si mette a nudo : le foto senza veli. L’ex tronista di Uomini e Donne - ormai 43enne - si mostra in modalità ‘guardatemi tutto’ : Costantino Vitagliano, il tronista per antonomasia, è tornato. A a 43 anni non ha perso il suo sex appeal e ha posato per un calendario dove mette in mostra il fisico in perfetta forma. L’ex volto di Uomini e Donne lo ha realizzato per My Touch (azienda che produce una crema per le parti intime delle Donne) e su Novella 2000 ha raccontato come si sente alla soglia dei 44 anni: ”Sì piaccio ancora – afferma l’ex ...

ANNA TEDESCO/ Uomini e Donne - bacio con Valter ma "senza passione" : i dubbi non mancano : Al trono over di Uomini e Donne si torna a parlare della dama ANNA TEdesc, che sta conoscendo Valter. I due si sono visti più volte, ma Gianni Sperti non crede nella loro storia.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 15:10:00 GMT)

“Non è possibile… non è vero!”. Una Tina choc a Uomini e Donne. L’opinionista prende una decisione senza precedenti davanti agli occhi di tutti. E ora? : Come Tom e Jerry e Red e Toby, chi lo dice che non può nascere qualcosa anche tra entità che la natura ha programmato per essere rivali? Succede così che anche l’impossibile non solo venga pensato, ma prenda corpo. Protagoniste della storia Tina e Gemma, due non proprio amiche che ora sembrano aver sepolto l’ascia di guerra. Poco meno di una settimana fa a Verissimo la dama torinese aveva chiesto esplicitamente a Tina di ‘farsi gli ...

“Sei lurida… fai schifo”. A Uomini e Donne va in scena la tragedia. La tronista ha chiesto di poter parlare - poi prende il telefono e inizia a leggere : queste le ‘colpe’. Le sue parole piene di dolore sconvolgono tutti : Maria De Filippi e il pubblico senza parole : Nilufar Addati non ce l’ha fatta e alla fine ha sbottato. La giovanissima tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un commovente sfogo. La ragazza non fa altro che continuare a leggere bruttissimi commenti nei suoi confronti. E questa volta qualcuno ha proprio esagerato. La 19enne al colmo della tristezza e senza più riuscire a trattenere le lacrime, ha chiesto qualche minuto per sé in trasmissione per affrontare una questione ...

“Io queste cose con gli Uomini non le faccio!”. Lite e lacrime in diretta a Domenica Live. L’argomento scotta (parecchio) e gli animi si scaldano - ma quelle parole sono coltellate. Persino Barbara D’Urso resta senza parole : Brutta Lite, quella andata in onda a Domenica Live durante il confronto sul caso ‘canne’ all’Isola dei Famosi. Oggetto del dibattito, ancora una volta le accuse mosse dalla Henger a Francesco Monte: secondo la Henger, Monte avrebbe portato droga nella casa dove erano riuniti prima di arrivare sull’isola. A seguito di quell’accusa, sono stati in molti a condannare la Henger e le polemiche continuano. E quando tra gli ...

“Troppe corna!”. Uomini e Donne : crolla la coppia che aveva fatto sognare. I motivi (abbastanza imbarazzanti) confessati senza remore. Un’ammissione di colpa senza precedenti. Fan inorriditi : Un anno di matrimonio. Un tempo veramente breve e dire che il loro rapporto sembrava nato sotto i migliori auspici: belli, giovani e con tanti sogni. Ebbene, per la coppietta nata nello studio di Uomini e Donne è arrivato il momento di dirsi addio. Parliamo di Lucas Peracchi e Silvia Corrias che hanno deluso così i tanti fan appassionati del trono classico. A dare la notizia dell’addio è stato l’ex tronista che in ...

Meta & Moro : "La notte più buia Non siamo Uomini senza idee" : I due parlano delle accuse di 'autoplagio' della loro canzone 'Abbiamo pensato di andarcene, ma avevamo la coscienza a posto' «La verità? Ho passato la notte in bianco». Ermal Meta è amareggiato: «Ma ...

“Me l’ha fatta troppo grossa”. Sonia Lorenzini senza freni : tremano i muri. La storia con Emanuele Mauti aveva fatto sognare : “La coppia più bella uscita da Uomini e Donne!” - ma le cose erano diverse. L’ex tronista spiattella la verità inconfessabile : Un amore nato dietro le telecamere, ma in cui tutti avevano creduto. Poi è arrivata la fine della storia e la delusione del pubblico di Uomini e Donne si tagliava con il coltello. Solo 10 mesi di relazione, non moltissimo, eppure Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti erano entrati nel cuore di tutti. Lo scorso dicembre hanno annunciato la fine della storia, ma tutto è rimasto avvolto nel più fitto mistero e nessuno sapeva i reali motivi del ...

Jeremias Rodriguez / Video - a Uomini e donne o all'Isola dei Famosi? Curiosità di vederlo senza le sorelle : Jeremias Rodriguez ospite a Mattino 5 commenta le ultime rivelazioni sulle sorelle Rodriguez e sulle accuse e la crisi di Francesco Monte all'Isola dei Famosi 2018(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 21:46:00 GMT)

"Uomini cavia per i gas". Lo scandalo senza fine delle case auto tedesche : Nella metropolitana berlinese gli annunci per la ricerca di cavie umane sono comuni: 'Clinica universitaria cerca adulti non fumatori per sperimentazione farmaco'. Oppure: 'Cerchiamo malati di ...

Molestie al party di beneficenza per soli Uomini : "Un festino hard - hostess ubriache e senza mutande" : Due giornaliste inflitrate sotto copertura hanno raccontato cosa succede in uno dei parti più esclusivi di sempre. Il Financial Times ha infatti inviato due sue professioniste all'annuale...

Gossip Uomini e donne - Andrea e Giulia senza mutande? La foto scandalo Video : #Andrea Damante e #Giulia De Lellis, la coppia nata in tv a Uomini e donne [Video], continuano a tenere banco sul web e sui social dove postano foto della loro vita quotidiana. Le ultime di Gossip di queste ore rivelano che la De Lellis in queste ore ha postato nella sezione Stories del suo profilo Instagram una foto bollente che ha scatenato un vero putiferio in rete e sui social. Il motivo? A quanto pare i Damellis sarebbero senza intimo in ...