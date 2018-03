Uomini e Donne Anticipazioni | Donatella e Tomas | tutto finito dopo la notte d' amore?

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : ritorna il grigio per Gemma Galgani (Trono Over) : UOMINI e DONNE, le ultime Anticipazioni del trono over: Tina Cipollari e il gesto shock che fa infuriare il web: ecco perché internet sta chiedendo a grande voce che vada via!(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 13:08:00 GMT)

Alessandra Cantini - ex Forza Italia/ “Asia Argento? Meglio Weinstein - le donne usano gli Uomini e poi...” : La giovane attrice Alessandra Cantini si schiera dalla parte del produttore americano Weinstein attaccando l’atteggiamento di Asia Argento e delle moderne femministe.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:53:00 GMT)

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi e Nicolò Ferrari si incontrano fuori la trasmissione : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Nicolò Ferrari: l’incontro fuori la trasmissione che insospettisce i fan Lorenzo Riccardi è forse uno dei corteggiatori di Uomini e Donne che più sta facendo parlare di sé in questa edizione del Trono Classico. Dentro e fuori la trasmissione, infatti, il corteggiatore riesce sempre ad attirare l’attenzione del pubblico […] L'articolo Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi e Nicolò Ferrari si ...

Discriminazioni di genere - donne in carriera insegnano alle bambine che non esistono lavori “da Uomini” : “Molto di quel che ci si aspetta dalle mogli dei politici nei Paesi anglosassoni è assurdo. Mi piacerebbe sapere di quante composizioni floreali e di quanti menu si è dovuto occupare il marito di Theresa May”. E’ lo sfogo di Miriam González Durántez, che oltre a essere partner di uno studio legale internazionale è la moglie dell’ex vice primo ministro britannico Nick Clegg. In un’intervista a Fq MillenniuM, il mensile diretto ...

Uomini e Donne - Federica Pirri : un vecchio post accende la polemica sul web Video : Un trono diventato rovente con il trascorrere delle settimane. Over sull’orlo di una crisi di nervi tra docce improvvise, segnalazioni e torte in faccia. Non è una novita' che tra Tina Cipollari e Gemma Galgani [Video] non ci sia un gran feeling. Nelle ultime puntate i toni sono diventati più accesi e l’opinionista si è resa protagonista di due fuori programma che hanno spiazzato anche Maria De Filippi. La vamp ha prima innaffiato la torinese ...

Uomini e Donne/ Andrea Damante e Giulia De Lellis : dall'America una decisione importante? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Andrea Damante e Giulia De Lellis, a quando le nozze? L'ex corteggiatrice ammette: "Quando avrà l'anello al dito..."(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Alex Migliorini : "Alla mia famiglia non piaceva il modo di fare di Alessandro" : La seconda storia d'amore gay nata nello studio di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, che ha visto protagonisti l'ex tronista Alex Migliorini e il corteggiatore da lui scelto al termine del proprio percorso televisivo, Alessandro D'Amico, è naufragata.La scelta di troncare una storia durata poco più di qualche mese è arrivata proprio dall'ex corteggiatore che, in questo periodo, sta ricevendo ...

Uomini E DONNE - TINA LANCIA TORTA IN FACCIA A GEMMA/ Video - il pubblico dalla parte della Galgani : UOMINI e DONNE, TINA LANCIA TORTA in FACCIA a GEMMA: Video. La Cipollari si vendica dopo la lite con la Galgani: il web insorge e chiede l'intervento di Maria De Filippi. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 22:00:00 GMT)

Uomini e Donne - Tina Cipollari lancia una torta in faccia a Gemma (video) : Dopo (ormai) 3 anni di litigi continui tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, cominciati verbalmente e proseguiti a colpi di sfilate, imitazioni a suon di star internazionali del calibro di Rihanna e Amanda Lear; per non parlare delle sfide culinarie che hanno sfamato mezzo studio di Uomini e Donne, arrivano i grandi colpi di scena dalle due protagoniste della trasmissione condotta da Maria de Filippi.L'antefatto, nella puntata odierna si sono ...

Uomini e Donne : Paolo e Angela pronti per Temptation Island? : Paolo Crivellin ed Angela Caloisi: “Temptation Island? Potremmo accettare” Paolo Crivellin ed Angela Caloisi da più di un mese vivono felici la loro storia d’amore. Non è passato molto tempo da quando il tronista, in un modo del tutto inedito, ha scelto la corteggiatrice a UeD, programma che gli ha permesso di conoscersi e di innamorarsi, eppure i due ragazzi sembrerebbero già prossimi ad una convivenza. Nel settimanale “Uomini e ...

Uomini e Donne - Tina lancia una torta in faccia a Gemma : Questo pomeriggio è andata in onda un'altra puntata del trono over di Uomini e Donne e come al solito ne sono successe di tutti i colori. A fare da protagoniste, ancora una volta, sono state Tina ...

Uomini e Donne : Anna abbandona - una scelta - Ida furiosa Video : Ultime news Uomini e Donne #Trono Over: dalla puntata e dalle anticipazioni della registrazione, arrivano importantissime scelte tutte al femminile. Scelte che hanno lasciato di stucco il pubblico in studio. Una in particolare sembra aver confermato i tanti sospetti degli ultimi tempi... Di to tutti i dettagli. Uomini e Donne anticipazioni Over: la scelta e la delusione Arrivano le ultime news di Uomini e Donn [Video]e del Trono Over. Maria De ...