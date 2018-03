Uno scienziato inglese crede di aver trovato le prove della vita su Marte : (Immagine: Nasa) C’è – o meglio c’è stata – vita su Marte. Un annuncio che suona come una vera e propria bomba. Ma che non viene dalla Nasa né dalle altre agenzie spaziali che da tempo stanno studiando da vicinissimo il pianeta rosso. A sostenerlo è Barry DiGregorio, scienziato alla University of Buckingham specializzato in icnologia, ovvero la branca della paleontologia e della biologia che si occupa dello studio delle tracce lasciate dagli ...

Durante la guerra fredda Uno scienziato russo creò un 'cane a due teste' : Durante la guerra fredda, e quindi parliamo degli anni che vanno dal 1950 al 1960, nella Germania dell'Est comunista, uno scienziato effettuo' esperimenti all'avanguardia per il periodo al quale ci si riferisce. Si chiamava Demikhov e di lui racconta a The Sun il dott. John Conte, conosciuto nel mondo per la sua abilità nei trapianti di cuore. Trapianti al limite del possibile Questo scienziato si avventurò in un terreno del tutto sconosciuto ...

Stephen Hawking era Uno scienziato - non un meme motivazionale : Da ricercatore pluripremiato è stato trasfigurato in una specie di bambino del Terzo Mondo in fin di vita utilizzato dalle madri per costringere i propri figli a mangiare gli asparagi. Gli attivisti ...

Morte Giampiero Maracchi - l’Anbi Toscana : “E’ stato Uno scienziato di primo piano” : “I Consorzi di Bonifica della Toscana si uniscono al cordoglio di familiari, amici, colleghi e dei tanti che hanno avuto modo, in questi anni, di conoscere e apprezzare il professor Giampiero Maracchi. Climatologo stimatissimo nel mondo accademico come fra il grande pubblico televisivo, era attualmente presidente dell’Accademia dei Georgofili e, nei suoi vari ruoli, ha sempre collaborato con Anbi Toscana e con i Consorzi di Bonifica ...

Fiocchi di neve uguali esitono : Uno scienziato li ha creati in laboratorio : Si dice non esistano due Fiocchi di neve uguali. Invece sì, anzi sono proprio tutti uguali. Almeno in laboratorio. Come riporta Quartz, è quanto ha sperimentato Kenneth Libbrecht al California Institute of Technology “clonando” gemelli di Fiocchi di neve, anche triplicando o quadruplicando l’originale associando i “fratelli” alla nota struttura del fiocco a sei lati. Perché questo sì è diverso: aggregandosi le gocce ...