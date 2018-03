Un' auto e 14 scooter a fuoco nella notte

Roma : auto forza posto di blocco. Carabiniere spara e ferisce 2 donne su uno scooter : Le due donne non sono gravi. La persona alla guida dell'auto che ha tentato di investire il militare ha fatto perdere le proprie tracce. In corso una caccia all'uomo

Roma - auto non si ferma all'alt - carabiniere spara/ Ultime notizie - Monteverde : ferite due donne in scooter : Roma, auto non si ferma all'alt, carabiniere spara e ferisce due donne, presumibilmente madre e figlia: caccia al conducente in tutta la Capitale, vittime non gravi.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 20:22:00 GMT)

Roma - auto non si ferma a un controllo. Carabiniere spara e ferisce due passanti su uno scooter : Due donne a bordo di uno scooter sono rimaste ferite da un colpo di pistola stasera a Roma. Dalle prime informazioni sembra che durante un’attività di polizia giudiziaria i carabinieri avevano intimato l’alt a una macchina che non si è fermata e si è data alla fuga tentando di investire un Carabiniere che ha sparato ferendo le due donne, probabilmente madre e figlia. Secondo quanto si è appreso, non sono in gravi condizioni. L’auto è riuscita a ...

Ubriaco su scooter sbatte contro un'auto - l'amico operato d'urgenza è in prognosi riservata : TORRE DEL GRECO. Grave incidente in Litoranea, scooter con conducente Ubriaco sbatte sul cofano di un'auto ferma davanti alle strice pedonali: l'amico 23enne in prognosi riservata. Un volo di 20 metri ...

Roma : meno auto e più scooter - diminuisce del 10% il trasporto pubblico : Roma: dati Kyoto Club, più scooter e meno auto e mezzi pubblici Roma -Nella Capitale ci sono 612 automobili ogni 1.000 abitanti. Un tasso di motorizzazione... L'articolo Roma: meno auto e più scooter, diminuisce del 10% il trasporto pubblico su Roma Daily News.

INCIDENTE STRADALE/ Pordenone - auto contro scooter : centauro è grave (13 febbraio 2018) : INCIDENTE STRADALE, oggi 13 febbraio 2018: a Pordenone, scontro violento tra un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il centauro. Macchina contro un albero a Senigallia(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 09:33:00 GMT)

Gra - scontro tra autocarro e scooter : morto centauro : Incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare al chilometro 50, in carreggiata interna, tra Ardeatina e Laurentina. E’ avvenuto intorno alle 8. A quanto si è appreso, a scontrarsi sono stati uno scooter e un autocarro. Inutili i soccorsi per il centauro, un 28enne romano, portato in ospedale, è morto poco dopo. Sul posto era intervenuto […] L'articolo Gra, scontro tra autocarro e scooter: morto centauro sembra essere il primo su ...

Roma - schianto sul Gra tra scooter e autocarro : muore centauro di 28 anni - code tra Ardeatina e Laurentina : schianto tra uno scooter e un autocarro Ducato sul raccordo: è morto il centauro che era stato sorrorso e ricoverato in gravissime condizioni questa mattina. Lo schianto è successo alle 8 sul Gra, al ...

Scontro auto-scooter : gravissimo un 16enne : gravissimo incidente, questa sera, in via Percoto a Latisana . Poco dopo le 19, per cause ancora al vaglio delle Forze dell'ordine, una Citroen C3 e uno scooter si sono scontrati all'altezza dell'...

Scontro tra auto e scooter in viale dello Sport. Un ferito : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Un ragazzo è finito al Pronto soccorso dopo essere rimasto ferito in seguito ad un incidente avvenuto, intorno alle 21 di ieri sera, in viale dello Sport, proprio di fronte ...

Incidente stradale/ San Giovanni in Marignano - scooter contro auto : muore 61enne (oggi - 15 gennaio 2018) : Incidente stradale, ultime notizie 15 gennaio 2018: a San Giovanni in Marignano gravissimo scontro scooter-auto, muore 61enne, critica la moglie. Grave 24enne a Cuneo.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 08:24:00 GMT)