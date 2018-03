' Una storia d' amore reale' In arrivo un film sul principe Harry e Meghan Markle

“Cresciuta in Italia - l’hanno uccisa mentre inseguiva i suoi sogni” : la morte orribile a 18 anni - massacrata senza pietà (e senza motivo) sotto gli occhi di tutti. Una storia che fa rabbia : Una fine orribile, un caso che non può non scatenare rabbia e indignazione. E che ha visto perdere la vita una ragazza che al nostro Paese era stata legata fin da bambina. Una morte, la sua, che ha fatto infuriare ancora di più gli utenti Italiani una volta emersi i suoi trascorsi nel Bel Paese. Sì perché Mariam Moustafa, di origini egiziana, era cresciuta a Ostia, a pochi passi dalla capitale. La giovane, 18 anni, ha perso la vita dopo ...

Rihanna ha fatto perdere 800 milioni di euro a Snapchat con Una storia su Instagram : La cantante ha criticato la app per una pubblicità che alludeva a quando il fidanzato Chris Brown la picchiò, nel 2009 The post Rihanna ha fatto perdere 800 milioni di euro a Snapchat con una storia su Instagram appeared first on Il Post.

Jane Goodall - la storia di Una donna che non si è mai arresa : Quando Jane Goodall entra nella sala per la presentazione di Jane (il documentario realizzato da National Geographic con oltre 100 ore di filmati inediti in 16mm, in onda il 18 marzo alle 20.55 sul canale 403 di Sky) mi fa pensare a una bambina, con i capelli raccolti a coda di cavallo e un pelouche di scimpanzé stretto fra le braccia. «Non mi abbandona mai», ci informa sorridendo, mentre la seguiamo con lo sguardo rapito. Nonostante la figura ...

Lo straordinario racconto “Palazzo vecchio : Una storia di arte e potere” in prima tv su Rai3 : Simbolo della grandezza della città di Firenze, Palazzo vecchio e` uno dei monumenti più iconici al mondo, ma soprattutto una delle testimonianze più luminose di come potere e arte siano indissolubilmente legate tra loro.Lo straordinario museo – che fu sede della Signoria, del Ducato di Firenze, del Parlamento del Regno d’Italia e tuttora sede del Comune di Firenze – è protagonista della suggestiva ricostruzione con animo documentaristico ...

Destinati ad amarsi. La storia di Una coppia cinese in Una foto (virale) : Inevitabilmente ci si ritrova invecchiati, spesso ci si ricorda di un amico che non si vede più, o magari di un oggetto dimenticato: sono le cose che accadono più spesso quando si sfoglia un album fotografico. Finora però non era capitato a nessuno (almeno, nessuno lo ha raccontato), di scoprire grazie a delle vecchie foto di aver incrociato l’amore della propria vita molto tempo prima di quanto pensasse. Ecco perché la storia del ...

Storia di Una bomba : Fano - 13 marzo 2018 - foto : L'ordigno disinnescato dai Genieri ha richiesto l'evacuazione di 23mila cittadini. Il 10 giugno 1944 la stessa zona fu violentemente bombardata dagli americani prima della liberazione di Fano

Valentino e la Yamaha : l'album di Una grande storia d'amore : Valentino Rossi si è legato alla casa giapponese fino al 2020 per realizzare un sogno, l'ennesimo: vincere il decimo Mondiale, sarebbe il quinto con la Yamaha. Una storia di vittorie memorabili quella ...

Succube di un fidanzato che la voleva magra : la storia di Una vittima della setta macrobiotica : La sua denuncia ha fatto aprire le indagini sui dogmi della medicina cinese e i principi alimentari dello stile "Pianesiano", utili a reclutare...

Giorgio Mastrota tronista - parla l’ex corteggiatrice : “Forse lui aveva già Una storia” : Giorgio Mastrota tronista a Uomini e Donne, ex corteggiatrice racconta la sua versione dei fatti: “Ecco cosa è successo dopo la scelta” Forse non tutti, soprattutto i giovanissimi, riescono a ricordare bene Giorgio Mastrota nei panni di tronista a Uomini e Donne. Ebbene si, il re delle televendite, tempo fa ha partecipato al programma di […] L'articolo Giorgio Mastrota tronista, parla l’ex corteggiatrice: “Forse lui ...

Stephen King - il nuovo libro/ Antologia di racconti del maestro dell’horror - fra cui Una storia inedita : Stephen King, il nuovo libro, Antologia di racconti del maestro dell’horror, fra cui una storia inedita. Il nuovo libro dello scrittore americano, una raccolta di storie ad alta quota(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 14:06:00 GMT)

Anna Tatangelo parla della fine della storia con Gigi D’Alessio : “Non siamo tornati insieme. Andavamo a letto senza più dirci Una parola” : della fine della loro storia d’amore e di una ipotesi di riappacificazione si è parlato a lungo sulle pagine di spettacolo e gossip. A mettere la parola “fine” al giro di rumors è Anna Tatangelo che racconta come stanno le cose con Gigi D’Alessio a Vanity Fair. “Gigi e io non siamo tornati insieme – racconta – All’inizio della nostra storia, quando mi hanno dato della sfascia-famiglie, della ruba-uomini, e ...

“È morto un genio”. Addio a Una delle menti più brillanti del nostro tempo. Con il suo grande lavoro e il suo humor ha ispirato milioni di persone e ha fatto la storia : “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare che nostro padre è morto. É stato un grande e un uomo straordinario il cui lavoro continuerà a vivere per anni. Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo brillante humor, hanno ispirato molti nel mondo”. Così i figli Lucy, Robert e Tim hanno annunciato la morte dello scienziato Stephen Hawking. Hawking soffriva di sclerosi laterale amiotrofica che lo ha ...

“Sei grasso e inutile”. Una storia di bullismo odiosa e drammatica. A soli 12 anni - il terribile gesto di questo ragazzino. Un caso che ha scatenato rabbia e indignazione : “Mi dicono che sono grasso e inutile…”. Frasi tristi e disperate quelle pronunciate da un ragazzo di soli 12 anni, tormentato dai bulli. E che purtroppo hanno anticipato un gesto ancora più terribile: il giovane, infatti, dopo aver sopportato per mesi e mesi quelle continue umiliazioni ha deciso di farla finita. Si è chiuso nel garage di casa, approfittando di un attimo in cui era rimasto solo per qualche minuto, e si è ...

Addio a Giuseppe Soffiantini : il suo l'ultimo grande sequestro di Una lunga drammatica storia : scomparso a 83 anni l'imprenditore che nel 1997 venne rapito per 237 giorni poi liberato dietro un riscatto,di 5mld di lire e costato la vita a un agente. E il 'tradimento' di un amico di famiglia, ...