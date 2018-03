“Una botta e via? No ma…” Hai capito Laura Pausini | la star | al settimo cielo per

caffeinamagazine

(Di sabato 17 marzo 2018) Se voleva essere fedele allo spirito del suo nuovo album, intitolato Fatti Sentire,ha trovato decisamente la maniera migliore. La cantante, per l’occasione, ha infatti riservato addirittura un aereo Alitalia per l’incontro con la stampa, un’organizzazione degna di unaa tutto tondo. Un evento che in realtà ha avuto i suoi contrattempi, come raccontato da Davide Desario sulle pagine de Il Messaggero, con i microfoni a fare le bizze e il wi-fi che viene e va. Ma che è stato comunque l’occasione per parlare tanto dell’ultimo lavoro dell’apprezzatissima artista, che vanta fan in tutto il mondo, quanto della sua vita privata, con domande che hanno interessato un po’ ogni argomento e alle quali lanon si è sottratta. Partendo da una frecciatina niente male rivolta agli Stati Uniti per spiegare il motivo ...