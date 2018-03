“Un paese che litiga è malato e non cresce” 

lastampa

(Di sabato 17 marzo 2018) «Unchetutti in giorni èe triste, non cresce». Il Papa parla agli abitanti di Pietrelcina, e chiede loro di non essere litigiosi, con parole ovviamente applicabili non soltanto alla realtà locale. Francesco è il primo Papa a mettere piede qui dove il “fenomeno” Padre Pio è incominciato. Qui al civico 27 di vico Storto Valle c...