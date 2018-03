Un bimbo dorme in valigia | il simbolo degli innocenti in fuga da Ghouta Est e da Afrin

Giappone. bimbo di 5 anni muore soffocato nella lavatrice mentre il padre dorme : Giappone. Bimbo di 5 anni muore soffocato nella lavatrice mentre il padre dorme La tragedia nella prefettura di Osaka. Il piccolo ha approfittato di un sonnellino del padre – la madre invece era fuori – per avvicinarsi all’elettrodomestico. Una volta entrato dentro, non è stato più in grado di uscirne. Quando l’uomo si è svegliato, […] L'articolo Giappone. Bimbo di 5 anni muore soffocato nella lavatrice mentre il padre dorme ...

bimbo di 7 anni si addormenta in classe : “Ha l’influenza”. Muore il giorno dopo : Bimbo di 7 anni si addormenta in classe: “Ha l’influenza”. Muore il giorno dopo Kevin Baynes Jr. aveva mal di gola e vomito e per questo la sua maestra ha deciso di mandarlo a casa venerdì. In ospedale i medici hanno riscontrato i segni dell’influenza. Eppure neanche 24 ore dopo il cuoricino del Bimbo americano […] L'articolo Bimbo di 7 anni si addormenta in classe: “Ha l’influenza”. Muore il giorno dopo sembra essere il primo su ...